Juárez vence al León y complica el panorama de Berizzo en el fútbol mexicano

Con goles del colombiano Óscar Estupiñán y del panameño José Rodríguez, Juárez venció 2-0 al León este viernes en el estadio Olímpico Benito Juárez, en el arranque de la undécima jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

Dirigidos por el uruguayo Martín Varini, los Bravos de Juárez lograron su quinto triunfo y llegaron a 18 puntos.

La Fiera, del entrenador argentino Eduardo Berizzo, se quedó con 12 unidades al sufrir su quinta derrota e hilvanar su cuarto partido sin ganar.

Estupiñán marcó de penalti el 1-0 al minuto 43. José "El Puma" Rodríguez firmó el 2-0 con un remate de cabeza al 62'.

La crisis en León estalló en la novena jornada cuando fue goleado 5-0 en su visita al Tijuana, un partido en el que Berizzo no pudo contar con el astro colombiano James Rodríguez por lesión.

A mitad de semana, un empate en casa 2-2 contra Mazatlán enfureció a los aficionados leoneses, que al unísono gritaron: "¡Fuera Berizzo, fuera Berizzo!".

Más tarde este viernes en el estadio Cuauhtémoc, en partido entre equipos dirigidos por entrenadores argentinos, el Puebla de Hernán Cristante recibía al Guadalajara de Gabriel Milito. Este partido tenía un retraso por lluvia.

El sábado, en duelo de acérrimos rivales, las Águilas del América recibirán a los Pumas de la Universidad Nacional.

El Cruz Azul del director técnico argentino Nicolás Larcamón, líder del torneo con 24 puntos y único invicto, visitará el domingo al Tijuana del estratega uruguayo Sebastián "El Loco" Abreu.

--Resultados de la jornada:

-Viernes:

Juárez-León 2-0

Puebla-Guadalajara Más tarde

-Sábado:

Pachuca-Atlético San Luis

Atlas-Necaxa

Monterrey-Santos

Toluca-Mazatlán

América-Pumas

-Domingo:

Querétaro-Tigres

Tijuana-Cruz Azul

str/ag