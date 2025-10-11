Jubilado holandés encuentra en la Argentina cuadro saqueado por los nazis tras tenaz búsqueda

Por Leila Miller

BUENOS AIRES, 11 oct (Reuters) - El especialista en sistemas holandés Paul Post ya había visto los diarios de su padre de la época nazi, pero cuando los redescubrió en un ático hace 15 años, el recién jubilado finalmente tuvo tiempo de examinarlos detenidamente.

Post, de 74 años, no tenía ni idea de que finalmente conducirían a Argentina, donde en septiembre la hija de un alto funcionario nazi fue acusada de ocultar una pintura del siglo XVIII saqueada durante el Holocausto.

En sus diarios, el padre de Post describió su trabajo en la oficina de diamantes de los Países Bajos cuando fue tomada por los nazis. Cuando Post comenzó a investigar los acontecimientos, un nombre saltó a la vista: el funcionario nazi Friedrich Kadgien.

Kadgien supervisó el saqueo nazi de diamantes y oro de los países ocupados. Post comenzó a seguir los pasos de Kadgien después de la guerra, con la esperanza de resolver el misterio de los diamantes que, según los historiadores, siguen desaparecidos. Se enteró por casualidad de que se creía que Kadgien también poseía arte robado.

La búsqueda lo llevó a él y a periodistas holandeses a la casa de Patricia Kadgien, de 60 años, en la ciudad costera de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, donde "Retrato de una dama" colgaba prominentemente en su sala de estar. Los periodistas lo vieron en un anuncio inmobiliario en agosto.

Su abogado, Carlos Murias, declaró a Reuters que desconocía las afirmaciones de que la pintura había sido robada de la colección del comerciante de arte judío Jacques Goudstikker y ella ha negado haberla ocultado.

Descubrimientos relacionados con el nazismo como este aparecen ocasionalmente en Argentina, que después de la guerra recibió tanto a sobrevivientes del Holocausto como a docenas de criminales de guerra nazis, entre ellos Adolf Eichmann y Josef Mengele.

En febrero, el presidente Javier Milei se reunió con representantes del Centro Simon Wiesenthal, quienes solicitaron ayuda para acceder a materiales para investigar las actividades bancarias nazis en Argentina. Y el pasado mayo, la Corte Suprema anunció el hallazgo de miles de folletos de afiliación a organizaciones laborales nazis en el archivo de su sótano.

El papel de Post en el descubrimiento de la pintura subraya la complejidad de encontrar arte saqueado por los nazis hoy en día. Se estima que 600.000 piezas fueron robadas a familias judías, y más de 100.000 nunca han sido devueltas.

"Soy solo un aficionado, no soy historiador, nada en absoluto", dijo Post. "Sabía que había acertado con Kadgien".

LOS DIARIOS DE GUERRA DE UN PADRE RESURGEN

En 2010, la familia de Post estaba vaciando la casa de su madre en Driehuis, un pueblo a las afueras de Ámsterdam.

En el ático encontraron tres diarios escritos por su padre, quien falleció en 1976 a los 60 años.

En los diarios, Wim Post relató cómo, en 1942, los nazis ordenaron a los comerciantes de diamantes del país que entregaran sus piedras preciosas, confiscando unos 71.000 quilates en la Bolsa de Diamantes de Ámsterdam.

Paul Post, entonces recién jubilado de Hewlett-Packard, comenzó a visitar los archivos nacionales de los Países Bajos para investigar la confiscación de diamantes. Allí se topó con el nombre de Kadgien.

Poco antes de la rendición de Alemania en mayo de 1945, Kadgien huyó a Suiza, donde las autoridades recibieron información de que había realizado grandes transferencias de diamantes, según Regula Bochsler, historiadora de Zúrich.

Pero en 1950, Kadgien recibió una visa para viajar a Brasil, llegando finalmente a Buenos Aires. Post contactó al periódico holandés Algemeen Dagblad para compartir el relato de su padre sobre el robo de diamantes, y en 2015, el periodista de investigación Cyril Rosman publicó un artículo sobre los diarios. Post publicó posteriormente "El robo de diamantes", un libro sobre el tema.

En 2020, Post notó que la Agencia de Patrimonio Cultural de los Países Bajos había listado a Kadgien en línea como posible poseedor de "Retrato de una dama" del artista italiano Giuseppe Ghislandi —aunque los historiadores del arte han dicho que el pintor probablemente era su contemporáneo Giacomo Ceruti—, así como de un bodegón de Abraham Mignon.

Tras esto, se reunió con el investigador de la agencia, Perry Schrier, y le contó que había rastreado a la familia de Kadgien hasta Mar del Plata. Pero Schrier, quien confirmó haberse reunido con Post, no pudo ayudarlo.

"Le dije: 'Creo que sé el lugar, dónde podría estar, y está en Argentina'", recordó Post. “Pero él dijo: ‘Sí, vale, podría ser posible, pero ¿cómo podemos saber que está en la pared de sus casas?’”.

En junio de 2024, Post contactó a Yael Weitz, abogada de la familia de Goudstikker. En un intercambio de correos electrónicos visto por Reuters, se ofreció a proporcionar pistas sobre las dos pinturas desaparecidas si ella podía proporcionarle información sobre Kadgien. Finalmente, ella dijo que su equipo no tenía nada que compartir.

Post recurrió entonces de nuevo a los periodistas. En abril pasado, contactó a Rosman con más información sobre los viajes de Kadgien después de la guerra. Habían intentado contactar a las hijas de Kadgien en Argentina a lo largo de los años y Rosman le pidió a Peter Schouten, periodista independiente en Buenos Aires, que lo intentara de nuevo.

"No buscábamos las pinturas en particular", dijo Rosman.

“En ese momento pensábamos principalmente en los diamantes que fueron robados, así que queríamos saber qué había pasado con eso”.

Cuando Schouten tocó el timbre en la casa de Patricia Kadgien en agosto, no hubo respuesta, pero vio un cartel de venta en su jardín. Los periodistas revisaron el anuncio inmobiliario y vieron la pintura en una de las fotos de la propiedad. Apenas podían creer su suerte.

“Pensé: ‘Bueno, ¿es realmente así de simple? ¿Un cuadro que lleva 80 años desaparecido está aquí encima de un sofá en la sala de estar?’", dijo Rosman.

Al día siguiente de publicar un artículo sobre el descubrimiento de la pintura, la policía allanó la casa, pero en el lugar de la pintura había un tapiz de caballos. Ocho días después, el abogado de Kadgien entregó la pintura a las autoridades.

La fiscalía federal acusó a Patricia Kadgien, dueña de un pequeño negocio de ropa, y a su esposo, Juan Carlos Cortegoso, mecánico de karts, de encubrimiento agravado y están investigando más de 20 dibujos y grabados, así como dos retratos, también incautados en su domicilio y en el de la hermana de Patricia en Mar del Plata.

“La actitud fue de esconder el cuadro”, dijo a Reuters el fiscal del caso, Carlos Martínez. “Creemos que no son los elementos de alguien que no sabe lo que tiene”, agregó.

RECLAMOS CONTRAPUESTOS SOBRE LA PINTURA La familia de Goudstikker ha luchado durante décadas para recuperar sus pinturas.

El coleccionista de arte murió al caer en la bodega de un barco mientras huía del avance nazi con su familia en mayo de 1940. Sin embargo, en una pequeña carpeta negra, había anotado "Retrato de una dama" junto con más de 1000 piezas de su colección.

En lo que los historiadores describen como una venta forzada tras su muerte, el alto funcionario nazi Hermann Goering adquirió unas 800 pinturas de Goudstikker.

Weitz, el abogado que representa a la familia de Goudstikker, afirmó que el socio de Goering, Alois Miedl, vendió "Retrato de una dama" a Kadgien en 1944.

La familia ha recuperado entre 300 y 350 obras de arte, incluidas 200 que se encontraban en su mayoría en museos y que los Países Bajos acordaron devolver en 2006.

Charlene von Saher, nieta de Goudstikker, residente en Greenwich, Connecticut, afirmó que su familia informó a los Kadgien de su reclamación sobre "Retrato de una dama" después de que los periodistas publicaran su artículo.

Paolo Plebani, conservador de la Accademia Carrara de Bérgamo, afirmó que su valor supera los US$100.000, pero los abogados de la familia Goudstikker afirmaron que es imposible determinar el valor sin examinar el estado y confirmar la identidad del artista.

"Solo espero que sean personas dispuestas a hacer lo correcto y corregir una injusticia histórica", declaró von Saher a Reuters, afirmando que el descubrimiento fue "como una película".

Pero Patricia Kadgien no ha cedido. Ha presentado una demanda ante un tribunal civil alegando que la cuñada de su padre compró la pintura en el Museo Wallraf-Richartz de Colonia en 1943.

Afirma que la pintura era "legítimamente poseída" por su padre y que ella la heredó tras su fallecimiento. El museo declaró a Reuters que la pintura nunca formó parte de su colección.

La demanda afirmaba que ella sacó el cuadro de su casa "por razones de seguridad", creyendo ser víctima de una "estafa virtual" cuando empezó a recibir llamadas de un periodista en agosto.

En cuanto a Post, todavía quiere saber qué pasó con los diamantes vinculados a Kadgien. Martínez, el fiscal, afirmó que las autoridades no encontraron joyas de valor ni de la época de la guerra en la casa de Mar del Plata.

Saskia Coenen Snyder, profesora holandesa de historia judía moderna en la Universidad de Carolina del Sur, afirmó que es muy difícil demostrar que los nazis se llevaron diamantes a Sudamérica.

"Le doy crédito por haber dedicado años de su tiempo a investigar y descubrir historias y verdades que no todo el mundo quiere o ha podido hacer", dijo sobre Post. "Es un poco un perro de pelea".

(Reporte de Leila Miller; Editado por Walter Bianchi)