Júbilo entre israelíes y palestinos tras el acuerdo de alto el fuego en Gaza

Por Matt Spetalnick, Nidal al-Mughrabi y Alexander Cornwell

WASHINGTON/CAIRO, 9 oct (Reuters) - Israelíes y palestinos se mostraron eufóricos el jueves tras alcanzarse un alto el fuego y un acuerdo para el intercambio de prisioneros en la primera fase del plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza, que ha causado más de 67.000 muertos y ha transformado Oriente Medio.

Apenas un día después del segundo aniversario del ataque transfronterizo de los militantes de Hamás que desencadenó el devastador asalto de Israel a Gaza, las conversaciones indirectas en Egipto dieron lugar a un acuerdo sobre la fase inicial del marco de 20 puntos de Trump para llevar la paz al enclave palestino.

El acuerdo, de aplicarse en su totalidad, acercaría a ambas partes más que cualquier otro esfuerzo anterior para detener una guerra que se ha convertido en un conflicto regional, en el que se han visto envueltos países como Irán, Yemen y Líbano.

La noticia del acuerdo provocó celebraciones en Israel, Gaza y otros lugares, y las familias israelíes de los rehenes lanzaron fuegos artificiales, mientras los palestinos aplaudían y vitoreaban con la esperanza de que se pusiera fin al derramamiento de sangre.

"Gracias a Dios por el alto el fuego, por el fin del derramamiento de sangre y de las matanzas", dijo Abdul Majeed abd Rabbo, un hombre de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de Gaza.

"No soy el único feliz, toda la Franja de Gaza está feliz, todo el pueblo árabe, todo el mundo está feliz con el alto el fuego y el fin del derramamiento de sangre".

Sin embargo, el anuncio realizado por Trump a última hora del miércoles fue parco en detalles y dejaba muchas cuestiones sin resolver que aún podrían llevar a su fracaso, como ha ocurrido con anteriores esfuerzos de paz.

"Estoy muy orgulloso de anunciar que tanto Israel como Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz", dijo Trump en Truth Social.

"Esto significa que TODOS los Rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus soldados a una línea acordada como los primeros pasos hacia una Paz Fuerte, Duradera y Eterna", añadió Trump.

La conclusión con éxito del acuerdo supondría un importante logro en política exterior para el presidente republicano, que había hecho campaña a favor de llevar la paz a los principales conflictos mundiales, pero que ha tenido dificultades para cumplirlo con rapidez, tanto en Gaza como en la invasión rusa de Ucrania.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que convocaría a su Gobierno el jueves para aprobar el acuerdo.

"Con la aprobación de la primera fase del plan, TODOS nuestros rehenes volverán a casa", dijo en un comunicado.

“Es un éxito diplomático y una victoria nacional y moral para el Estado de Israel”.

El conflicto ha decantado la balanza en Oriente Medio a favor de Israel, después de asesinar a los líderes de Hamás, un movimiento respaldado por Teherán, y del grupo libanés Hezbolá, y de matar a altos mandos iraníes y bombardear a los hutíes de Yemen.

Sin embargo, la indignación mundial contra la ofensiva israelí ha ido en aumento. Numerosos expertos en derechos humanos, académicos y una investigación de la ONU afirman que se trata de un genocidio. Israel califica sus acciones de legítima defensa tras el ataque de Hamás en 2023.

Hamás confirmó que había llegado a un acuerdo para poner fin a la guerra, afirmando que el trato incluye una retirada israelí del enclave y un intercambio de rehenes y prisioneros.

“Afirmamos que los sacrificios de nuestro pueblo no serán en vano y que nos mantendremos fieles a nuestra promesa: no abandonar nunca los derechos nacionales de nuestro pueblo hasta que se logre la libertad, la independencia y la autodeterminación”, dijo Hamás.

Las autoridades de Gaza afirman que más de 67.000 personas han muerto y gran parte del enclave ha quedado arrasado desde que Israel comenzó su respuesta militar al ataque transfronterizo de Hamás el 7 de octubre de 2023.

Alrededor de 1200 personas murieron y 251 fueron tomadas como rehenes en Gaza, según las autoridades israelíes, y se cree que 20 de los 48 rehenes aún están vivos.

“Estos son momentos que se consideran históricos, muy esperados por los ciudadanos palestinos tras dos años de asesinatos y genocidio cometidos con arrogancia contra el pueblo palestino”, dijo el palestino Khaled Shaat en la ciudad de Jan Yunis, en Gaza.

A pesar de las esperanzas suscitadas por el fin de la guerra, aún no se han concretado detalles cruciales, como el calendario de posguerra para la Franja de Gaza y el destino de Hamás.

LA LIBERACIÓN DE LOS REHENES SE ESPERA PARA DENTRO DE UNOS DÍAS Las familias de los israelíes retenidos como rehenes en Gaza se congregaron en lo que se ha hecho llamar la Plaza de los Rehenes, en Tel Aviv, tras el anuncio.

“Presidente Trump, muchas gracias. Le damos las gracias, nuestros hijos no habrían vuelto a casa sin él”, dijo Hatan Angrest, cuyo hijo Matan se encuentra entre los rehenes.

Una fuente de Hamás dijo que los rehenes vivos serían entregados en las 72 horas siguientes a la aprobación del acuerdo por el Gobierno israelí.

Fuentes de Hamás han insistido en que llevará más tiempo recuperar de entre los escombros de Gaza los cuerpos de los rehenes muertos, que se cree que son unos 28.

Trump dijo el miércoles al programa "Hannity" de Fox News que los rehenes serán liberados probablemente el lunes.

Netanyahu y Trump hablaron por teléfono y se felicitaron mutuamente por un "logro histórico", y el primer ministro israelí invitó al presidente estadounidense a dirigirse al Parlamento de Israel, según la oficina de Netanyahu.

Hamás dijo el miércoles que había entregado sus listas de rehenes en su poder y de prisioneros palestinos en poder de Israel que quería canjear. El grupo islamista se ha negado hasta ahora a discutir la exigencia de Israel de que Hamás abandone las armas, que según la fuente palestina Hamás rechazará mientras las tropas israelíes ocupen territorio palestino.

PAÍSES ÁRABES DICEN QUE EL PLAN DEBE CONDUCIR A UN ESTADO PALESTINO

Los precios del petróleo cayeron, ya que las perspectivas de un alto el fuego disminuían una posible interrupción de los suministros mundiales.

La siguiente fase del plan de Trump prevé que un organismo internacional dirigido por Trump y que incluya al ex primer ministro británico Tony Blair desempeñe un papel en de Gaza tras la guerra.

Los países árabes que respaldan el plan dicen que debe conducir a la eventual independencia de un Estado palestino, algo que según Netanyahu nunca ocurrirá.

No hay indicios claros de quién gobernará Gaza cuando termine la guerra. Netanyahu, Trump y los Estados occidentales y árabes han descartado un papel para Hamás, que dirige Gaza desde que expulsó a sus rivales palestinos en 2007.

Hamás ha dicho que solo cedería la gobernanza de Gaza a un Gobierno tecnócrata palestino supervisado por la Autoridad Palestina y respaldado por países árabes y musulmanes. Rechaza cualquier papel de Blair o de un gobierno extranjero en Gaza.

