Jude Bellingham: "Este es el día más importante de mi vida, quería salir de mi zona de confort"

El centrocampista inglés Jude Bellingham aseguró este jueves que su presentación con el Real Madrid, "el club más grande del mundo" supone para él "el día más importante" de su carrera deportiva, y dejó claro que sabe "el nivel" que debe dar en el 14 veces campeón del mundo, el elegido para salir de su "zona de confort" y donde tratará de "ampliar el legado" del número '5' que portó Zinédine Zidane, con el que no se quiso comparar.

"Quiero dar las gracias a todo el mundo en el día más importante de mi vida, en el que llego al club más grande del mundo. Tengo que dar las gracias a mucha gente por llevarme aquí, por supuesto a mi familia por su apoyo y hacerme las cosas más fáciles. Hala Madrid", señaló Bellingham tras su presentación junto al presidente del club, Florentino Pérez, en la ciudad deportiva del club.

Posteriormente, ya ante los medios, recordó que "no hay muchos jugadores que tengan la oportunidad de jugar en un club tan brillante en la historia" y mostró su felicidad por ver a su padre "llorando". "No lo hace muy a menudo, así que creo que es un momento especial para él. Me encanta que mi familia esté tan orgullosa", admitió.

Para el internacional "significa mucho" fichar por el Real Madrid, al que dio las gracias por "el increíble respeto" que ha tenido con su familia, a la que no ha intentado "manipular de ninguna manera". "Ha trabajado con el objetivo de que estuviese aquí y por eso creo que están tan contentos", subrayó Bellingham, "sorprendido" cuando su padre le dijo "hace 8 o 10 meses" que el equipo madridista estaba interesado en ficharle. "El corazón me dio un brinco, fue una sensación extraordinaria", añadió el ex del Dortmund, al que le resultó "bastante impactante" la firma de su contrato en la sala de "todos los trofeos".

En este sentido, dejó claro que "el dinero" nunca ha sido "importante" para él ni a la hora de tomar "este tipo de decisiones". "Me encantó el sentimiento que desprendía el Real Madrid. Quería venir rápido, no es que los demás equipos fueran peores, es que el es más grande. El momento exacto en el que decidí fichar es complicado de decir, creo que fue decisivo cuando vinieron a casa, pero son muchas cosas las que han hecho decidirme", advirtió el centrocampista.

El futbolista de 20 años insistió en que el precio que han pagado por él no es algo que le preocupe. "Ni siquiera lo sé, no soy contable, sólo quiero ayudar a que el Real Madrid siga siendo el más grande y tengo que hablar en el campo", zanjó al respecto.

Bellingham resaltó "el extraordinario respeto" que se tiene por el Real Madrid en su país y que su nuevo club cuente con "un pedigrí muy importante en Europa", como algunas de las motivaciones para haberle gustado desde joven. "He entendido los logros que ha conseguido y siempre me interesó muchísimo. Los jugadores han contribuido a que sea el mejor del mundo", agregó.

"Por su puesto, cuando iba con la selección todo el mundo me decía que quería volver a ver en Inglaterra, pero quería salir un poco de mi zona de confort. Quizá la opción más fácil era volver a Inglaterra, pero un club tan grande es una oportunidad que tenía que aprovechar. Es el movimiento adecuado y donde quería estar", aseguró el internacional, "gran fan" de los partidos de su nuevo club, que tiene "una dimensión muy grande" y cuya "idea de juego es apasionante".

"sé el nivel que tengo que dar"

En este sentido, tiene claro que en el Real Madrid "las exigencias son importantes" y no escondió que en su caso ha tenido que "aprender mucho más rápido" por haber jugado ya desde muy joven "con gente adulta". "He tenido un papel importante en cada temporada gracias a mis equipo, los entrenadores y mi familia. Sé lo importante que es llevar sobre mis hombros la responsabilidad y lo intentaré hacer aquí", recalcó.

"Las expectativas han ido creciendo año tras año y sé el nivel que tengo que dar. En el Mundial de Catar había mucha expectación y me pude foguear en ese sentido. Quiero venir aquí, ganar y desarrollar mi manera de jugar y mi estilo. La presión me ha seguido a todos los sitios, espero que mi experiencia me sirva para lidiar con todo esto. Creo que voy a adquirir mucha más jugando en España", prosiguió el inglés.

El centrocampista dio las gracias a Jesús Vallejo, "un tío estupendo", por cederle el '5' que llevó Zinédine Zidane. "Es un número que me inspira. Ya he dicho cuantísimo le admiro y el legado que tiene aquí con este número, pero no intento ser como él, soy diferente y estoy encantado de tener el honor de llevarlo", expresó.

"La camiseta es en sí misma ya una gran responsabilidad. Quizá me pueda poner en una posición incómoda, pero Zidane es un jugador que me ha encantado siempre, para mí ha sido el mejor, pero sigo mi camino y, más que intentar llegar a lo que consiguió él, quiero ampliar legado del número, estar a ese nivel", afirmó el internacional.

También habló de Carlo Ancelotti, "un entrenador increíble y uno de los mejores de la historia" y de la "experiencia impagable" que puede ser para él jugar junto a Toni Kroos y Luka Modric. "Espero aprender todo lo que pueda. Intentaré pegarme a ellos, espero que no les moleste", señaló con una sonrisa, reconociendo que "la combinación de experiencia y juventud es extraordinaria" y calificándose como "un 'todocampista' que puede hacer de todo y con un amplio abanico de capacidades".

Finalmente, no quiso demasiado sobre los posibles fichajes de Harry Kane o Kylian Mbappé. "Harry es mi capitán, un jugador de clase del mundo. Los dos son increíbles, los mejores del mundo en sus puestos, pero no todo lo que vemos es verdad y estoy tratando de crear mi propia opinión. Mbappé es un gran jugador y siempre queremos jugar contra los mejores, ¿a quién no le gustaría?", sentenció.

