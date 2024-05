Jude Bellingham: "Mbappé nos llevaría a otro nivel, sería un placer jugar con él"

El centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham aseguró que fichar a Kylian Mbappé llevaría al club blanco "a otro nivel", por lo que le "encantaría" compartir vestuario con el francés, al mismo tiempo que pidió el Balón de Oro para su compañero Vinícius Júnior.

"La posibilidad de que venga Mbappé es emocionante. No quiero poner más presión diciendo que definitivamente va a venir o lo que sea que esté pasando, pero creo que tener un jugador como él nos llevaría a otro nivel, sería un placer jugar con él", reveló el '5' madridista en una entrevista a TVE recogida por Europa Press.

El inglés es una de los potenciales ganadores del Balón de Oro, elegido mejor jugador de LaLiga en su primer año en España, con un impacto muy positivo en el conjunto madridista, aunque los premios individuales no le preocupan "mucho". "Siempre pensé que el Balón de Oro y esas cosas eran para los delanteros, los jugadores excelentes. Sé que puedo divertir al público, pero nadie puede hacerlo como 'Vini'. Cuando está en su mejor estado, es el mejor jugador del mundo", elogió.

Bellingham será titular en la final de la Champions en Wembley ante el Borusiia Dortmund, su antiguo club. "Es una locura jugar en Inglaterra contra el Dortmund. Es una buena reflexión de mi pasado y de mi nacimiento en el fútbol y en la vida. Es un día muy emotivo para mí, tendré que apartar la emoción y enfocarme en el partido", reconoció.

"No he pensado mucho en la celebración, lo más difícil es marcar, y luego dejar que me preocupe cuando llegue, o espero que llegue", agregó sobre el encuentro por la 'Decimoquinta' en Londres.

El futbolista, de 20 años, destacó también el papel "muy importante" de Carlo Ancelotti para su progresión como futbolista "más creativo" y "más decisivo". "Ha cambiado la manera en que veo a mí mismo como jugador. Este año jugando más arriba, significa que puedo expresarme más", analizó.

Finalmente, Bellingham afirmó que la plantilla quiere asegurarse "de que una leyenda como Kroos" salga del club "de la manera correcta" y "que se parezca a su carrera, a quién es como jugador, pero también a la persona".

Europa Press