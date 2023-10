El centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham se mostró "muy contento" de la victoria (1-2) sobre el FC Barcelona este sábado y confesó su debilidad por las "remontadas", donde el corazón lo pasa mal" pero son "partidos divertidos".

"Ha sido un buen día. Ni yo ni el equipo hemos estado a nuestro mejor nivel, pero seguimos jugando y poco a poco empezamos a meter presión a su mediocampo y a su defensa. Luego llegó nuestra recompensa. Mostramos fe y carácter y nos llevamos los tres puntos", dijo en declaraciones a RealMadrid TV.

El inglés fue protagonista del Clásico al marcar los dos goles de la remontada blanca en el Estadi Olímpic Lluís Companys. "Otra remontada. Me encantan. El corazón lo pasa mal, pero son partidos divertidos. Dimos la talla, no bajamos los brazos y estoy muy contento", afirmó, antes de valorar su buen primer gol.

"Recib√≠ el bal√≥n al borde del √°rea. Llevaba unas semanas diciendo que necesito probar desde fuera. Quiz√°s los rivales conf√≠en en que voy a intentar meterme en el √°rea o combinar con alg√ļn compa√Īero y quer√≠a sorprender peg√°ndole desde fuera. S√© que tengo la t√©cnica necesaria y entr√≥ por la escuadra", a√Īadi√≥.

Bellingham se refiri√≥ a su arranque de temporada en su primer a√Īo con el Madrid: 13 goles en 13 partidos. "No estuve a mi mejor nivel. A veces no se trata de buscar hacer algo especial cada vez que tienes la pelota, sino combinar con los de arriba. Cumpl√≠ bien con esa tarea, pero nada m√°s coger la pelota ah√≠ sab√≠a que iba a marcar", apunt√≥.

"Ahora mismo me est√° saliendo todo. Preparo bien los partidos, estoy estrenando bien y aprendiendo de compa√Īeros y t√©cnicos. Solo quiero mejorar y ayudar al equipo a ganar. Gracias a mis cualidades puedo ayudar y quiero seguir haci√©ndolo", a√Īadi√≥.

Por √ļltimo, Bellingham confes√≥ su emoci√≥n especial ante su primer Cl√°sico. "Acabo de hablar con mi familia, pero con el ruido que hab√≠a era complicado o√≠rlos bien. Les dije que estaba emocionado antes del partido. Hab√≠a visto muchos Cl√°sicos desde el sof√° con mi familia y les dije que hoy me tocaba vivirlo y hacer algo grande. Lo he conseguido y me voy muy feliz", termin√≥.