04/09/2023 Once ideal de la cuarta jornada de LaLiga EA Sports 2023-2024.. El inglés Jude Bellingham sigue con su particular pleno en presencias en el once de la jornada en estas cuatro primeras fechas, mientras que su compañero de equipo Toni Kroos y los blaugranas Frenkie De Jong y Jules Koundé integran un equipo titular también con la presencia del japonés Take Kubo, con su doblete al Granada, en un equipo configurado con la ayuda de las estadísticas de Driblab. DEPORTES

EUROPA PRESS - EUROPA PRESS