Judge sigue sin anillo de Serie Mundial y sequía de títulos de Yankees llega a 16 años

NUEVA YORK (AP) — Aaron Judge caminó lentamente desde la primera base hasta el dugout de los Yankees después de que Cody Bellinger puso fin al juego al llevarse un ponche. Luego giró la cabeza para ver cómo los Azulejos de Toronto celebraban en el campo de Nueva York.

"No me gusta verlo y deja una marca", reconoció Judge. "Hay que asegurarse de que esto no suceda el próximo año".

La 16ª temporada consecutiva de Nueva York sin un campeonato terminó la noche del miércoles con una derrota por 5-2 ante Toronto, que ganó la serie divisional de la Liga Americana por 3-1 y avanzó a un enfrentamiento por el banderín contra Seattle o Detroit.

Una hora después del juego, Giancarlo Stanton se acercó a Judge, sentado junto a su casillero en el silencioso vestuario, y puso un brazo consolador sobre el hombro del capitán.

"No ejecutamos cuando lo necesitábamos", comentó Stanton a los periodistas unos minutos después. "Turnos al bate oportunos, lanzamientos oportunos, simplemente no lo hicimos tan bien como ellos".

Judge bateó para .500 con siete carreras impulsadas en siete juegos de postemporada, incluyendo .600 (de 15-9) con un jonrón, seis impulsadas, cuatro bases por bolas y un OPS de 1.617 contra los Azulejos. Pero un año después de perder una Serie Mundial de cinco juegos ante los Dodgers de Los Ángeles, los Yankees todavía buscan el 28vo campeonato.

"Éste ha sido un año difícil para mí personalmente", expresó el mánager Aaron Boone después de su octava temporada sin un título. "Es terrible. Duele".

Ahora con 33 años y quizás al borde de su tercer premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana, Judge ha tenido ocho viajes insatisfactorios a los playoffs en diez temporadas en las Grandes Ligas.

En lugar de unirse a Babe Ruth, Lou Gehrig, Joe DiMaggio, Yogi Berra, Mickey Mantle y Derek Jeter como contribuyente para abultar la colección de campeonatos de los Yankees, Judge permanece en la misma categoría que Don Mattingly y Dave Winfield, conocidos por la falta de anillos en sus dedos durante su tiempo en el Bronx.

"No significa que no vaya a suceder, y él y yo creemos de todo corazón que sucederá", manifestó Boone. "Seguimos trabajando arduamente para volver a esta posición y abrirnos camino".

Judge ganó su primer título de bateo de la Liga Americana al ostentar un promedio .331 con 114 carreras impulsadas y 53 jonrones, alcanzando 50 por cuarta vez. Está en camino al Salón de la Fama con un promedio de .294 de por vida y 368 jonrones, y tiene un promedio de postemporada de .235 con 17 jonrones y 41 impulsadas en 65 juegos.

"Es casi como si lo diéramos por sentado porque sólo tuvo cincuenta y tantos jonrones y no 60", dijo Paul Goldschmidt, siete veces elegido al Juego de Estrellas, que se unió a los Yankees para esta temporada. "Lo llevó a un nivel completamente nuevo. Es el mejor con el que he estado.

También es simplemente el mejor compañero de equipo con el que he estado, el mejor líder.

No está claro si el codo derecho de Judge, los dos codos de Stanton y el hombro izquierdo del campocorto Anthony Volpe podrían necesitar cirugía.

“Haremos algunos trabajos en ello y lo arreglaremos”, dijo Judge.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.