Judíos en Chile lamentan relación con gobierno de Boric

En 2022, con su anterior jefe diplomático, el acto protocolar se postergó como señal de rechazo a la embestida militar de Israel en la Franja de Gaza; un año más tarde, Chile llamó a consulta a su embajador en Tel Aviv y retiró a sus agregados militares.

En esta ocasión, el próximo 30 de diciembre, el Presidente Boric recibirá las credenciales de varios embajadores, entre ellos se esperan las del representante de Israel y de Estados Unidos, Brandon Judd.

Por 17 años consecutivos, la Fiesta de las Luces o Janucá, en que se encienden las velas del candelabro judío de nueve brazos, se celebró en el palacio de gobierno chileno y fue encabezada por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde y el canciller Alberto Van Klaveren.

El presidente Boric se excusó por agenda; a esa hora inauguraba el Parque de la Alegría, un complejo deportivo y de juegos en un barrio vulnerable de la capital.

La ausencia no pasó inadvertida. El presidente de la Comunidad Judía, Alfredo Misraji, lamentó la ausencia del presidente, en circunstancias que hace dos días sostuvo un encuentro con la Comunidad Palestina, en medio de los cuestionamientos al saludo que envió el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu al presidente electo, José Antonio Kast.

"Como comunidad esperábamos una señal de que el presidente pudiera escucharnos… hay antisemitismo en Latinoamérica y aparte de Brasil y Colombia, Chile es uno de los países que más tiene antisemitismo", aseguró en declaraciones consignadas por Biobío Chile.

En sectores del oficialismo se teme que la política internacional que mantiene Chile, desde que en 2011 el país reconoció al Estado de Palestina y abogó por la solución de dos Estados para el conflicto en Medio Oriente, cambie con la llegada al poder del republicano.

Durante este gobierno, Chile se hizo parte en la denuncia por genocidio en tribunales internacionales y en la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra.

El jefe de misión adjunta de la Embajada de Israel, Amir Rockman, se refirió a dichas críticas e invitó a "nuestros críticos y adversarios a tener una conversación", dijo en declaraciones a Radio Cooperativa y manifestó que esperan superar el anterior impasse diplomático: "estoy seguro que el embajador va a recibir sus credenciales aquí antes del fin del año. Lo que pasó el año pasado ya es historia; no es el futuro", dijo. (ANSA).