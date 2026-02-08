Judo: oro para italiana Alice Bellandi en Grand Slam de París

Bellandi, que también es campeona mundial vigente, ya sabía lo que es celebrar en la capital de Francia, pues ganó la medalla de oro en la competencia de la misma categoría de los Juegos Olímpicos de 2024.

La italiana dominó el tatami de Bercy, donde derrotó a la serbia Jovana Stjepanovic, a la alemana Alina Boehm y a la francesa Liz Ngelebeya antes de superar en la final a Yelyzaveta Lytvyenko, que es ucraniana y adquirió la ciudadanía de Emiratos Árabes Unidos en 2025.

Italia ya había celebrado la medalla de plata que Lombardo había ganado en la víspera tras caer en la final con Majmadbek Makhmadbekov, que es ruso y adoptó la nacionalidad de Emiratos Árabes Unidos en 2024.

Lombardo llegó a la final tras superar sucesivamente al alemán Martin Schmidt, al kosovar Akil Gjakova, al tayiko Muhiddin Asadulloev y al británico Benjamin Levy. (ANSA)