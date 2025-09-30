Jueces aseguran que no hay refuerzo en los juzgados de violencia machista pese a las nuevas competencias "inasumibles"

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

Un total de 123 jueces han firmado un comunicado conjunto en el que denuncian el "colapso" de los juzgados especializados en violencia sobre la mujer, que tendrán que asumir a partir del 3 de octubre las competencias los delitos sexuales fuera de la pareja, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, matrimonios forzados y mutilación genital femenina.

En el texto, que han hecho público este martes, ponen de manifiesto la saturación en los tribunales, niegan que se hayan incrementado en un 50% el número de plazas como ha prometido el Ministerio de Justicia y aseguran que la labor será "inasumible".

Ponen, además, como ejemplo de este colapso los problemas técnicos ocurridos con las pulseras antimaltrato.

Los jueces firmantes han recordado el comunicado suscrito en marzo de 2025 en el que advertían de las "nefastas consecuencias" que la medida iba a suponer en unos órganos "sobrecargados" desde hace años en los que se les han ido otorgando nuevas competetencias sin que haya ido acompañado el aumento del número de jueces de Violencia sobre la Mujer.

Han recordado el compromiso adquirido entonces por el Ministro de Justicia, Félix Bolaños, de que se iban a crear un 50% más de plazas destinadas a las Secciones de Violencia sobre la Mujer, y "de dotar de recursos allá donde fuera necesario".

Sin embargo, aseguran, "la realidad es muy distinta" y a día de hoy "ni siquiera se han dotado a los juzgados de los refuerzos que también prometieron hasta que se crearan esas plazas, el 1 de enero de 2026".

En opinión de los jueces, esos refuerzos se van a limitar a comisiones de servicio sin relevación de funciones, "nombrar jueces que, además de su trabajo, saquen parte del papel que se acumula en estos órganos judiciales. Nada que implique su presencia física en los mismos", han advertido.

También han denunciado que en la mayoría de los partidos judiciales no se han adaptado las sedes para realizar esa labor "en unas mínimas condiciones de dignidad y confort para las mujeres y sus hijos", ni se han reforzado los servicios auxiliares que permitan llevar a cabo el trabajo "con más forenses, personal en los órganos judiciales y en las oficinas de atención a las víctimas, así como en el servicio de asistencia jurídica".

Según los jueces, "tal como ha ocurrido con los problemas técnicos de las pulseras de detección de proximidad", los jueces y juezas de Violencia sobre la Mujer asumiran hasta donde puedan hasta "todas esas carencias para asegurar, en la medida en que el tiempo y las fuerzas lo permitan, el buen trato y la protección de las víctimas".

Pero advierten de que la realidad es que "esta vez" no podrán "abarcar todo lo que se avecina, porque es inasumible".

"No podremos seguir realizando nuestra labor a costa de nuestro sacrificio personal, porque ni siquiera eso será suficiente", continúan.

Han recordado, que de esta situación se advirtió hace meses: "Lo dijimos. Lo anunciamos. Lo comunicamos.

Pero de nada sirvió".