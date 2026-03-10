Jueces centroamericanos reclaman ante la CIDH que enfrentan presiones en su trabajo

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Varios jueces de Centroamérica denunciaron las presiones que reciben para ejercer su labor durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que lleva a cabo en Guatemala su 195º periodo de sesiones.

Adriana Orocú, jueza de Costa Rica, reclamó que en su país persisten las presiones y ataques públicos contra operadores de justicia en los ámbitos penales y judiciales. “Se estigmatiza y deslegitima públicamente a jueces”, denunció, y agregó que ellos rechazan la narrativa de que las juezas son “defensoras de delincuentes o corruptas”.

Por su parte, Dinora Martínez, de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI), relató frente a la CIDH que en el país persisten las amenazas e intentos de criminalizar a jueces independientes.

“El hostigamiento contra jueces independientes se ha vuelto más sofisticado y coordinado... y peligroso. En redes sociales, especialmente a través de cuentas anónimas o coordinadas, se difunden acusaciones falsas, se pretende manipular resoluciones, y se construyen narrativas que buscan desacreditar jueces en su función jurisdiccional y en su esfera personal", manifestó.

Martínez dijo que hay una intimidación y criminalización permanente, con recusaciones infundadas para separar a jueces de casos, y denuncias penales fabricadas “como antesala a la criminalización (de jueces)”.

“Presentan denuncias penales estratégicas, solicitudes de antejuicio (retiro de inmunidad) sin sustento, y procesos disciplinarios arbitrarios. Aunque estas denuncias después se demuestren infundadas, el daño ya está hecho”, expresó Martínez, y agregó que debido a este patrón varios jueces se han visto forzados a exiliarse.

En este período de sesiones del 9 al 13 de marzo, la comisión realizará un total de 29 audiencias.

Andrea Pochac, quien presidió la audiencia, dijo que esta es la primera que se realiza fuera de Estados Unidos —donde está la sede de la CIDH— tras la pandemia de COVID-19, y que la información que se recabe se incluirá en su informe anual sobre situación de personas defensoras y operadoras de justicia en el continente americano.

“En nuestra región persisten retos significativos para la plena vigencia de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia, por lo que es fundamental robustecer al sistema interamericano con plena autonomía para seguir trabajando con firmeza y autonomía junto a las víctimas, la sociedad civil y los gobiernos”, expresó Pochac al inicio de la audiencia.

Entre las temáticas a discutir sobre distintos países del continente americano y sus regiones, se incluye la situación de los desplazamientos internos en México y las operaciones de seguridad extraterritorial de Estados Unidos. De Centroamérica se recibirá información sobre personas privadas de libertad y excarceladas en Nicaragua, y sobre las víctimas de violencia sexual, así como de activistas en el contexto del régimen de excepción en El Salvador.

Además se hablará sobre la situación de la Defensoría del Pueblo, en Perú; la visita de trabajo sobre la Operación Contención en Brasil, y se recibirá información sobre las políticas de seguridad ciudadana en Ecuador.

Se incluirá también la situación de las víctimas de trata de personas en Colombia y Venezuela, y la libertad de expresión, prensa, información y asociación en este último país. Y se realizará una audiencia sobre los impactos de las políticas migratorias en el derecho a la salud en República Dominicana, y acerca de la situación de personas privadas de la libertad en Cuba, entre otros temas.