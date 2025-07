Jueces de inmigración despedidos por Trump dicen que lucharán para recuperar sus puestos

CHICAGO (AP) — Jueces federales de inmigración despedidos por el gobierno del presidente Donald Trump han comenzado a presentar apelaciones, interponer acciones legales y hablar en una campaña inusualmente pública para contraatacar.

Más de 50 jueces de inmigración —desde líderes de alto nivel hasta nuevos nombramientos— han sido despedidos desde que Trump asumió la presidencia por segunda vez. Normalmente atados por el decoro de la sala de audiencias, muchos hablan ahora sin restricciones al describir despidos que consideran ilegales y por qué creen que fueron blanco de ellos.

Entre las presuntas razones mencionan la discriminación de género, decisiones en casos de inmigración destacados por el gobierno de Trump e incluso un recorrido por el tribunal con el segundo demócrata más importante del Senado.

“Me importaba mi trabajo y era realmente buena en él”, dijo a The Associated Press esta semana Jennifer Peyton, una exjueza supervisora. “Esa carta que recibí, las tres frases, no explicaban ninguna razón por la que fui despedida”.

Peyton, quien recibió el aviso mientras estaba de vacaciones con su familia el 4 de julio, fue nombrada jueza en 2016. Consideraba que era su trabajo soñado. Más tarde, fue nombrada jueza adjunta en jefe de inmigración en Chicago, y ayudó a entrenar, asesorar y supervisar a los impartidores de justicia. Era una presencia visible en el concurrido tribunal del centro, donde saludaba a los observadores externos.

La exjueza mencionó sus evaluaciones de desempeño de primer nivel y dijo que no enfrentó ninguna acción disciplinaria. Señaló que apelará a través de la Junta de Protección del Sistema de Mérito, una agencia gubernamental independiente que Trump también ha atacado.

Entre las teorías de Peyton sobre por qué fue despedida está el hecho de aparecer en una “lista de vigilancia burocrática” de personas acusadas por una organización de derecha de trabajar contra la agenda de Trump. También menciona un recorrido por el tribunal que dio en junio al senador de Illinois, Dick Durbin.

Durbin calificó el despido de Peyton como un “abuso de poder”, y señaló que es algo que ha visto antes como parte de sus deberes como funcionario públicamente electo.

Los tribunales de inmigración de la nación —con un atraso de aproximadamente 3,5 millones de casos— se han convertido en un punto clave de los esfuerzos de aplicación estricta de las leyes migratorias de Trump. Los despidos se suman a las renuncias, jubilaciones anticipadas y traslados, con un total de 106 jueces que han dejado el puesto desde enero, según la Federación Internacional de Ingenieros Profesionales y Técnicos, que representa a los jueces.

Actualmente hay alrededor de 600 jueces de inmigración. Varios de los despedidos, incluida Peyton, han realizado recientemente una serie de entrevistas en estaciones de televisión locales de Chicago y con medios nacionales, y afirman que ahora tienen una plataforma para sus colegas que permanecen en el puesto. “Los que quedan se sienten amenazados y muy inseguros sobre su futuro”, dijo Matt Biggs, presidente del sindicato. Carla Espinoza, jueza de inmigración de Chicago desde 2023, fue despedida este mes mientras presentaba un veredicto. En su aviso se indica que sería despedida al final de su período de prueba de dos años en la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración. “Estoy personalmente comprometida con mi carrera. No somos nombramientos políticos”, dijo a la AP. “Tengo derecho a saber cuál fue el motivo”. Piensa que los despidos han afectado desproporcionadamente a mujeres y minorías étnicas, entre ellas, personas con apellidos de sonido hispano como el suyo. Planea emprender acciones legales ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, que también ha cambiado de enfoque en el mandato de Trump. “Existe un patrón muy fuerte de factores discriminatorios”, afirmó. Espinoza piensa que otra razón podría ser su decisión de liberar a un inmigrante mexicano acusado falsamente de amenazar con asesinar a Trump. Ramón Morales Reyes fue acusado por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de escribir una carta amenazante. Pero las acusaciones se desmoronaron rápidamente cuando las autoridades de Wisconsin determinaron que Morales Reyes en realidad había sido incriminado por un hombre que lo había atacado previamente. Espinoza dijo que sintió la presión del escrutinio público, la cobertura mediática y las declaraciones de Noem sobre Morales Reyes, que no fueron corregidas ni eliminadas de las redes sociales. “Es difícil silenciar el ruido y simplemente hacer tu trabajo de manera justa cuando hay tantas distracciones”, dijo. “Creo que lo hice, y defiendo mi decisión como justa al liberar a un individuo que, en mi opinión, fue victimizado dos veces”. La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, que forma parte del Departamento de Justicia y supervisa los tribunales de inmigración, declinó comentar sobre los despidos a través de un portavoz de la agencia. Peyton no está segura de que trabajar como jueza de inmigración siga siendo su trabajo soñado. “Es importante que todos los habitantes de nuestro país sepan lo que sucede en nuestros tribunales de inmigración”, señaló. “El Departamento de Justicia al que me uní en 2016 no es el mismo ahora”. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.