Jueces de la Corte Suprema centrarán la atención en discurso de Trump sobre el estado de la Unión

Por Jan Wolfe

24 feb (Reuters) - El presidente Donald Trump, quien ha criticado duramente la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular sus amplios aranceles, se enfrentará cara a cara con al menos algunos de los jueces cuando pronuncie su discurso sobre el estado de la Unión el martes por la noche.

El discurso anual, que en el pasado ha tenido momentos incómodos para los jueces de la Corte Suprema, podría poner de relieve la tensión entre Trump y los tres jueces conservadores que se unieron a los tres liberales en la sentencia de 6-3 del viernes: el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett.

El presidente republicano nombró a Gorsuch en 2017 y a Barrett en 2020 durante su primer mandato. Roberts ha sido presidente de la Corte Suprema durante más de dos décadas, desde que fue nombrado por el expresidente republicano George W. Bush en 2005.

Tras el fallo del viernes, Trump criticó al tribunal y a los seis jueces que fallaron en su contra. En su decisión, el tribunal determinó que el presidente se había excedido en sus facultades al eludir al Congreso e imponer los aranceles en virtud de una ley estadounidense destinada a situaciones de emergencia nacional.

Trump dijo que estaba "avergonzado" de los tres jueces conservadores que fallaron en su contra, a los que calificó de "tontos y lacayos de los RINO y los demócratas de izquierda radical". RINO, que significa "republicano solo de nombre", es un término que a veces usan los republicanos conservadores para insultar a compañeros que consideran desleales al partido.

Gorsuch y Barrett, dijo Trump, eran "una vergüenza para sus familias" por fallar en su contra en el tema de los aranceles. Trump también alegó, sin aportar pruebas, que el tribunal se había "dejado influir por intereses extranjeros".

Sin embargo, Trump elogió a los tres jueces que fallaron a su favor, con especial mención a Brett Kavanaugh, nombrado por él en 2018.

Los jueces de la Corte Suprema suelen asistir al discurso sobre el estado de la Unión, y se espera que algunos de los nueve actuales estén presentes en la Cámara de Representantes de Estados Unidos para el de Trump ante una sesión conjunta del Congreso. El tribunal aún no ha dicho qué jueces asistirán el martes.

Por costumbre, los jueces que asisten visten sus togas judiciales y suelen permanecer impasibles.

(Reporte de Jan Wolfe; edición de Will Dunham. Editado en español por Juana Casas)