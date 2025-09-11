Jueces del supremo brasileño forman mayoría para condenar a Bolsonaro en juicio por golpismo

El Supremo brasileño alcanzó este jueves una mayoría de tres votos para condenar a Jair Bolsonaro en el juicio por golpismo, lo que deja al expresidente a las puertas de una pena de cárcel.

El líder ultraderechista está acusado de haber liderado una organización criminal armada para tratar de aferrarse al poder tras perder las elecciones en 2022 contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La juez Cármen Lucía votó por una condena por el cargo de organización criminal, mientras restan otros cargos por votar. Con la votación 3 a 1, para que el Supremo adopte formalmente esa decisión, todavía debe votar además el quinto magistrado del caso.

