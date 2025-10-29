Jueces estadounidenses cuestionan si caso de Argentina YPF debe juzgarse en EEUU

NUEVA YORK, 29 oct (Reuters) - Al menos dos jueces estadounidenses en un panel que analiza si Argentina debe pagarle a inversores US$16.100 millones luego de haber tomado el control de la petrolera estatal YPF en 2012 cuestionaron el miércoles si el caso pertenece ser juzgado en Estados Unidos.

Los jueces forman parte de un panel de tres magistrados del Segundo Circuito de Cortes de Apelaciones en Manhattan que revisaron el pedido de anular la adjudicación de septiembre de 2023 de un juez de primera instancia a dos accionistas minoritarios de YPF.

Argentina ha sostenido que el caso debería ser llevado en sus juzgados y cuestionó la interpretación del juez de la ley argentina.

Burford Capital ha financiado gran parte del litigio y podría recibir miles de millones de dólares si se confirma el laudo. Sus acciones cayeron más de un 10% tras los comentarios de los dos jueces. (Reportaje de Jonathan Stempel en Nueva York; Traducido por maximilian Heath; Editado por Walter Bianchi)