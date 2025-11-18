Jueces federales de EE. UU. impiden a Texas usar nuevo mapa electoral para el Congreso

18 de noviembre (Reuters) - Jueces federales impidieron el martes que Texas use un nuevo mapa del Congreso destinado a que varios escaños demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos pasen a control republicano en las elecciones legislativas del próximo año.

El mapa de Texas, aprobado por la legislatura estatal, inició una batalla nacional de redistribución de distritos tras la exigencia del presidente Donald Trump de que los estados liderados por los republicanos rediseñaran sus mapas electorales para ayudar a su partido a retener el control del Congreso en las elecciones de 2026.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó el 29 de agosto el nuevo mapa respaldado por los republicanos, con el objetivo de conseguir hasta cinco escaños que están en manos de los demócratas.

Los republicanos controlan 25 de los 38 escaños de Texas en virtud de un mapa elaborado por los republicanos en 2021.

California reaccionó iniciando su propio esfuerzo de redistribución de distritos dirigido a cinco distritos controlados por los republicanos. Los votantes californianos aprobaron por abrumadora mayoría un nuevo mapa en las elecciones de noviembre.

Otros estados, tanto republicanos como demócratas, han seguido su ejemplo con planes de redistribución de distritos o han amenazado con hacerlo. (Reporte de Costas Pitas y Andrew Hay. Edición en español de Javier López de Lérida)