Jueces rechazan intento del Departamento de Justicia de presentar nueva acusación contra Comey

WASHINGTON (AP) — Un juez federal ha asestado un revés a los esfuerzos del Departamento de Justicia para buscar un nuevo proceso contra el exdirector del FBI James Comey, prohibiendo temporalmente a los fiscales utilizar pruebas en las que se habían basado cuando inicialmente aseguraron cargos criminales.

El fallo del sábado por la noche de la jueza Colleen Kollar-Kotelly no impide que el departamento intente nuevamente pronto acusar a Comey, pero sugiere que los fiscales pueden tener que hacerlo sin citar las comunicaciones entre Comey y un amigo cercano, el profesor de derecho de la Universidad de Columbia Daniel Richman.

Comey fue acusado en septiembre de mentir al Congreso cuando negó haber autorizado a un asociado para servir como fuente anónima para la cobertura mediática sobre el FBI. Al perseguir el caso, los fiscales citaron mensajes entre Comey y Richman que, según ellos, mostraban a Comey alentando a Richman a interactuar con los medios para cierta cobertura relacionada con el FBI.

El caso fue desestimado el mes pasado después de que un juez federal diferente dictaminara que la fiscal que presentó los cargos, Lindsey Halligan, fue nombrada ilegalmente por la administración Trump. Pero ese fallo dejó abierta la posibilidad de que el gobierno pudiera intentar nuevamente buscar cargos contra Comey, un antiguo adversario del presidente Donald Trump.

Después de que el caso fuera desestimado, los abogados de Richman buscaron una orden judicial que prohibiera a los fiscales el acceso continuo a los archivos de su computadora, que el Departamento de Justicia obtuvo a través de órdenes de registro en 2019 y 2020 como parte de una investigación de filtración de medios que luego se cerró sin cargos.

Pero Richman y sus abogados dicen que al preparar el caso criminal contra Comey, los fiscales se basaron en datos que excedían el alcance de las órdenes, retuvieron ilegalmente comunicaciones que deberían haber destruido o devuelto y realizaron nuevas búsquedas sin orden judicial.

Kollar-Kotelly el sábado por la noche concedió la solicitud de Richman de una orden de restricción temporal, instruyendo al departamento "a no acceder a los materiales cubiertos una vez que sean identificados, apartados y protegidos, ni a compartir, difundir o divulgar los materiales cubiertos a ninguna persona, sin primero buscar y obtener el permiso de este Tribunal".

Dio al Departamento de Justicia hasta el lunes por la tarde para certificar que está cumpliendo con la orden.

"El peticionario Richman también ha demostrado que, en ausencia de una orden judicial, sufrirá un daño irreparable por la violación continua de su derecho de la Cuarta Enmienda contra incautaciones irrazonables derivadas de la retención continua por parte del Gobierno de la imagen de su computadora y materiales relacionados", escribió.

Un portavoz del Departamento de Justicia declinó comentar el domingo sobre el fallo y lo que significaba para los cargos contra Comey.

No es seguro que el Departamento de Justicia pueda asegurar nuevos cargos contra Comey incluso si puede usar las comunicaciones de Richman. Los abogados de Comey han dicho que el plazo de prescripción para tal caso —el testimonio ante el Congreso en cuestión se dio el 30 de septiembre de 2020, o hace más de cinco años— ha expirado.

Un intento separado del Departamento de Justicia para presentar una nueva acusación contra la fiscal general de Nueva York Letitia James, otra adversaria percibida de Trump que también fue acusada por Halligan, fracasó la semana pasada cuando un jurado preliminar se negó a aprobar los cargos.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.