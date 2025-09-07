Juego aéreo de Chargers rompe racha de siete derrotas ante Chiefs en Brasil

Los Chargers de Los Ángeles jugaron a casi 4000 kilómetros de casa, en São Paulo, y derrotaron a Patrick Mahomes y los Chiefs de Kansas City, rompiendo una racha de siete derrotas consecutivas contra su rival de la División Oeste de la Conferencia Americana.

Esa racha se remontaba a 2021.

El entrenador Jim Harbaugh prefiere el juego terrestre, pero los Chargers optaron por el ataque aéreo en un movimiento sorpresa que les ayudó a tomar la delantera temprana para ganar el encuentro inaugural de la temporada por 27-21 el viernes por la noche.

El quarterback Justin Herbert completó 25 de 34 pases para 318 yardas, tres touchdowns y ninguna intercepción.

Los Chargers tuvieron la ventaja todo el tiempo, y cada vez que los Chiefs la recortaban, Los Ángeles respondía contra un equipo que ha ganado nueve títulos divisionales consecutivos. Los Chargers respondieron con touchdowns después de que los Chiefs se acercaron a 13-12 y 20-18.

¿Qué funciona?

El coordinador defensivo Jesse Minter tuvo meses para planificar el inicio de la temporada y se notó. Los Chiefs, que ocuparon el segundo lugar en la NFL en tasa de conversión en tercera oportunidad la temporada pasada, fueron limitados a solo cinco de 14. Kansas no logró convertir ninguno de sus primeros siete intentos en tercera oportunidad, destacándose el sack de Daiyan Henley en la zona roja. La defensa de los Chargers limitó a los Chiefs a 98 yardas por tierra.

¿Qué falta?

Resulta que el grupo de receptores no es el fracaso que algunos pensaban que podría ser. Herbert se conectó con su antiguo objetivo Keenan Allen para un touchdown, Quentin Johnston atrapó dos pases de anotación y Ladd McConkey atrapó seis pases para 74 yardas. El novato Tre Harris tuvo solo una recepción para 11 yardas.

Acciones en alza

El tackle izquierdo Joe Alt ancló una línea ofensiva que ayudó a los Chargers a acumular 394 yardas. Alt se movió de tackle derecho a izquierdo, una posición que jugó por última vez en Notre Dame, después de que Rashawn Slater sufrió una lesión que puso fin a su temporada durante el campamento de entrenamiento.

Acciones en baja

El corredor Najee Harris perdió su rol de titular en el inicio de la temporada ante el novato Omarion Hampton. Harris sufrió una lesión ocular en un incidente con fuegos artificiales el 4 de julio en el norte de California y se perdió todo el campamento de entrenamiento. Tuvo un acarreo para cinco yardas y una recepción para otras cinco. Hampton acumuló 15 acarreos para 48 yardas.

Lesiones

El apoyador Denzel Perryman se lesionó el tobillo en el segundo cuarto y no regresó. Posteriormente, estaba con una bota ortopédica.

