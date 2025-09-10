Juego terrestre de Vikings apoya debut de McCarthy con victoria clave ante Bears

MINNEAPOLIS (AP) — El dominio sobre el diseño de jugadas y el desarrollo de mariscales de campo ha beneficiado a los Vikings desde que Kevin O'Connell asumió como entrenador, sin embargo él mismo comprende algo desde hace tiempo.

Es vital tener un juego terrestre enormemente mejorado para el estatus de Minnesota como un candidato legítimo al Super Bowl.

El tramo final de su victoria con remontada en el inicio de la campaña en Chicago presentó el plan perfecto.

No pasó desapercibido, en el final destacado del mariscal de campo J.J. McCarthy después de un debut difícil en la NFL, el papel del ataque terrestre durante esas tres series de touchdown en la victoria obtenida el lunes por 27-24.

Los primeros cinco acarreos de los Vikings en el último cuarto sumaron 58 yardas, comenzando con dos avances consecutivos de Jordan Mason de siete y 18 yardas después de que los Bears fallaron un gol de campo. Minnesota tomó el balón en su yarda 40 y en desventaja por 17-6.

Aaron Jones comenzó la siguiente posesión con una carrera de nueve yardas. Dejó claro que los corredores aún importan.

Jones terminó la serie con una recepción de touchdown de 27 yardas. La última anotación llegó por cierto en una carrera de 14 yardas de McCarthy tras un engaño de opción de lectura a Mason en tercera y una.

Jones y Mason recibieron como obsequio de O'Connell sendos balones con los que se había disputado el partido.

Los Vikings totalizaron una cifra lamentable de 85 yardas en sus primeras nueve series, en las que no pudieron convertir en ocho terceras oportunidades y cosecharon apenas dos goles de campo. En contraste, acumularon 169 yardas en el cuarto periodo mientras convertían tres de cuatro en terceras oportunidades y corrían 13 veces para 82 yardas.

Ésa es exactamente la razón por la que trajeron de vuelta a Jones a los 30 años, adquirieron a Mason en un canje con San Francisco y trataron agresivamente de mejorar el interior de la línea ofensiva.

"Debido al ruido de la multitud y a que tratábamos de evitar en la medida de lo posible las situaciones de tercera y largo, probablemente debería haber acarreado más el balón en la primera mitad. Ahí es donde tengo que crecer y mejorar también", dijo O'Connell. "Como personal y como grupo, realmente nos enfocamos en algunas cosas que queríamos lograr y esa eficiencia preparó muchas cosas y nos permitió hacer algunas jugadas por aire, pero tener la rudeza de Jordan con Aaron tan fresco como pudimos, y mantenerlo como un arma en el juego de pase, todo se unió de la manera que más necesitábamos".

¿Qué funciona?

El frente defensivo fue tan disruptivo como se anunciaba.

El recién llegado Javon Hargrave allanó el camino por dentro con dos capturas.

Aunque el mariscal de campo de los Bears, Caleb Williams, usó su velocidad excepcional para escabullirse en tres primeras oportunidades y un touchdown entre seis intentos de carrera, la presión de pase generada por los Vikings forzó esas decisiones.

¿Qué falta?

McCarthy incurrió en dos penalizaciones por retraso de juego, aunque en la segunda estaba aplaudiendo frenéticamente para que el centro Ryan Kelly sacara el balón.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.