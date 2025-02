JUEGOS DE DUBAI 2025: Montreal y Colorado se disputan la corona de Battle of the Cities

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--feb. 24, 2025--

Los DUBAI GAMES 2025 han llegado a su gran final que celebra la excelencia de los deportes de equipo internacionales y une a los atletas en un despliegue de resistencia, innovación y colaboración. Hoy se han anunciado los resultados finales en los que se destacan los mejores equipos en cada una de las cinco categorías.

DUBAI GAMES 2025: Montreal and Colorado Clinch the Battle of the Cities Crown (Photo: AETOSWire)

En Battle of the Cities, Montreal (Canadá) y Colorado (EE.UU.) empataron en el primer puesto, mientras que San Petersburgo (Rusia) terminó tercera, con unos resultados impresionantes por parte de todos los equipos. Esta dinámica competición no solo demostró la excelencia atlética, sino que también reforzó el papel fundamental que desempeñan las ciudades como epicentros de creatividad y unidad en nuestra comunidad internacional interconectada.

Los DUBAI GAMES 2025 han demostrado una vez más su compromiso con el fomento de un espíritu de colaboración internacional y sana competición y han atraído a equipos de 50 ciudades de Europa, Asia, Australia, Norteamérica y más allá. El acontecimiento sirvió como recordatorio inequívoco de que, a través del deporte, diversas comunidades pueden unirse, inspirarse mutuamente y alcanzar nuevos logros.

Marwan bin Essa, director de los DUBAI GAMES, comentó: «Los DUBAI GAMES 2025 representan la determinación, el trabajo en equipo y la ambición, y reflejan el compromiso de Dubái de traspasar fronteras en la escena internacional. La excepcional participación internacional de este año destaca nuestra condición de acontecimiento deportivo de primer orden que une culturas diversas y fomenta la visión de Dubai como centro internacional de innovación y excelencia».

Resultados adicionales de los DUBAI GAMES 2025:

Battle of the Government: Mujeres: Ganadoras: EAUMinisterio de Educación; Subcampeonas: EAUMinisterio de Defensa y Policía de Dubai

Battle of the Government: Hombres: Ganadores: EAUMinisterio de Defensa; Subcampeones: Seguridad del Estado de Dubai y Policía de Abu Dhabi

Battle of the Community: Ganador: Ajman Team; Subcampeones: Ajman Stud y Esaad.

En su sexta edición, los DUBAI GAMES siguen consolidándose como uno de los principales eventos deportivos por equipos del mundo. Conocidos anteriormente como Gov Games, esta competición anual invita a equipos de todo el mundo a enfrentarse a complejas carreras de obstáculos y retos colaborativos. Con cada edición, el torneo se amplía, y este año cuenta con la cifra récord de 244 equipos y un premio que supera los 3,35 millones de AED. Socios clave como DP World, DAMAC Group, Emarat y el Consejo de Deportes de Dubai han contribuido a convertir los DUBAI GAMES en un símbolo de innovación, unidad y excelencia.

Para obtener más información, visite https://dubaigames.ae.

