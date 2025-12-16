Juegos Invernales 2023: Turín sigue en carrera, Lo Russo

"Estamos en plena contienda para que el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Francia elija nuestra ciudad como sede de patinaje de velocidad. Confío y espero que, junto con la región, podamos lograr este objetivo", afirmó Lo Russo.

El alcalde de Turín respondió de esa manera al ser consultado sobre la candidatura neerlandesa para que Heerenveen sea sede de las pruebas de patinaje de velocidad en los Juegos Olímpicos Invernales de 2030, una disciplina a la que la capital del Piamonte también aspira junto con el Óvalo.

"Sin duda, los competidores holandeses tienen una gran ventaja competitiva porque cuentan con una pista preparada, donde algunos equipos ya entrenan, así que es evidente que han dado un paso al frente", analizó Lo Russo.

"Tenemos la oportunidad de construir la pista. Será una inversión significativa para la ciudad, pero ya hemos expresado nuestra disposición a hacerlo dada la importancia del evento", garantizó el alcalde.

"Sin duda, contamos con nuestros lazos históricos con los Alpes franceses, la relación entre las ciudades y la proximidad física, porque uno de los aspectos más importantes de los Juegos Olímpicos en los últimos años, afortunadamente, es la sostenibilidad ambiental", remarcó.

"Las evaluaciones están en curso. La difícil situación del gobierno francés ha retrasado un poco la toma de una decisión final, pero estamos en plena carrera, y confío y espero que podamos lograr este resultado", concluyó Lo Russo. (ANSA).