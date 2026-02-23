Juegos Mediterráneos: debemos acelerar, asegura el Comité Internacional

"Quisiera felicitar al gobierno italiano por el trabajo realizado en Milán-Cortina 2026. Estoy muy orgulloso de lo logrado, pero el tiempo apremia y debemos acelerar y trabajar juntos para garantizar el éxito del evento. No podemos fallar en el éxito", afirmó Boussayene en alusión a la vigésima quinta edición de los Juegos Olímpicos Invernales concluida ayer.

Boussayene realizó una inspección de las obras de la vigésima edición de los Juegos Mediterráneos Taranto 2026, prevista del 21 de agosto al 3 de septiembre, junto al ministro de Deportes y Juventus de Italia, Andrea Abodi, y al interventor y presidente del Comité Organizador de la cita, Massimo Ferrarese.

"El ministro dijo que estamos avanzando rápidamente porque ya hay un techo sobre la piscina, pero como Comité Internacional, lo que queremos ver es el agua y a los atletas dentro de la piscina", añadió Boussayene con una sonrisa, enfatizando la necesidad de finalizar las obras con rapidez.

"Con el equipo formado por el presidente Ferrarese y el ministro Abodi y el apoyo de todas las instituciones, podemos lograr organizar unos Juegos realmente maravillosos", confió Boussayene.

El presidente del Comité Internacional de los Juegos Mediterráneos de Taranto 2026 subrayó luego que la prioridad es "solucionar el problema de los cruceros" para acoger a más de 5.000 deportistas y participantes de la cuenca mediterránea.

"Nos complace la presencia del presidente y de toda la dirección del Comité Internacional. Nos demuestra que vamos por buen camino. Estos seis meses serán cruciales para lograr nuestro objetivo", destacó a su vez Ferrarese.

El interventor resaltó luego el "clima de gran colaboración" y señaló que "hemos ahorrado aproximadamente 24 millones de euros, de los cuales 10 millones restantes a día de hoy", con la esperanza de destinarlos también a obras contextuales.

Por su parte, Abodi refirió que la seguridad, la hospitalidad y los recursos financieros fueron los temas centrales de la visita a Taranto que compartió con Boussayene y Ferrarese.

"La Armada es un pilar fundamental de estos Juegos", declaró Abodi, destacando también el papel "indispensable" de la seguridad garantizada por el ministerio del Interior.

En cuanto a los cruceros que albergarán a los pasajeros, Abodi especificó: "el problema se resolverá principalmente considerando los aspectos formales. Debemos ser justos, transparentes y eficientes", remarcó.

El ministro aseguró además que "la hospitalidad no me preocupa, al igual que no me preocupan el transporte ni la promoción", e instó a todos a analizar la evidencia para evitar interpretaciones erróneas y dudas engañosas.

En el ámbito económico, Abodi explicó que se desea "garantizar el apoyo necesario para lograr el objetivo" y que "el comité también tendrá la capacidad independiente para generar recursos, como corresponde, dado el carácter internacional del evento y su gran relevancia geopolítica".

"Por lo tanto, estoy convencido de que los recursos también provendrán de fuentes privadas; de hecho, estoy seguro de ello, y lo verán sobre todo la próxima semana, cuando nos reunamos con el primero de los principales patrocinadores de los Juegos Mediterráneos. Presentaremos esta primera colaboración, y luego vendrán muchas otras", completó Abodi.

En tanto, el presidente de la región Apulia, Antonio Decaro, ponderó que los Juegos Mediterráneos 2026 representan una "gran oportunidad para todos".

"Es una gran oportunidad para esta zona, para la ciudad de Taranto y para la región Apulia. Los Juegos Mediterráneos dejarán aquí numerosas instalaciones deportivas, como el Estadio de Natación", recordó Decaro durante una inspección de las obras para la cita en presencia de Abodi, de Ferrarese y de los responsables del Comité Internacional.

Decaro enfatizó que se espera la presencia de más de 25 países y 4.500 atletas, además de personal y familias, y que el evento también representará una oportunidad para convertir Taranto en un atractivo turístico en los próximos años.

"Existe una gran colaboración institucional; estamos trabajando junto con el ministerio y el gobierno para atraer inversores que puedan patrocinar los Juegos Mediterráneos", añadió Decaro.

Asimismo, el presidente de la región Apulia explicó que "se ha creado un grupo de trabajo con la oficina del comisionado y todos los actores institucionales" para garantizar que las cuestiones de carreteras, transporte, atención médica y protección civil estén completamente preparadas.

"Estamos trabajando juntos para asegurarnos de estar listos.

Somos especialmente optimistas sobre la fecha de entrega de las instalaciones", declaró también el alcalde de Taranto, Piero Bitetti, quien destacó además "nuestra preocupación por garantizar una organización puntual". Bitetti abordó luego el "último tramo" y remarcó que "aún necesitamos recursos para dotar de decoro a la ciudad, desde el mobiliario urbano hasta las carreteras y la señalización".

Por último, el alcalde anunció el nombramiento de una empresa para definir el modelo de gestión de las instalaciones, incluyendo la participación privada: "es un reto que hemos aceptado con gusto para que Taranto sea reconocida como una ciudad europea", concluyó. (ANSA).