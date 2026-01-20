Juegos Mediterráneos: debemos cumplir el compromiso asumido, Buonfiglio

"No será un reto fácil en una ciudad con importantes problemas sociales. Pero con las federaciones, (el ministro de Deportes y Juventud, Andrea) Abodi y el apoyo de Deporte y Salud, no podemos abandonar este compromiso", afirmó Buonfiglio.

"Especialmente ahora, en memoria de Davide Tizzano. Es un compromiso que debemos mantener", subrayó el titular del CONI al recordar al presidente de la Federación Italiana de Remo (FIC), fallecido el pasado 29 de diciembre con 57 años.

Buonfiglio analizó el progreso de la organización de Taranto 2026 tras el fallecimiento de Tizzano, quien también fue presidente del Comité Internacional para los Juegos Mediterráneos.

"Pregunté a las federaciones pertinentes si se sentían cómodas con la organización de cada evento deportivo. Y el comité organizador ha firmado un acuerdo con cada federación. Este es un paso importante", resaltó Buonfiglio. (ANSA).