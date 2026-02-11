Juegos Mediterráneos: enviamos tercer plan al gobierno, Ferrarese

"Tras dos años de trabajo, hemos llegado a la tercera fase. Lo que he enviado al gobierno y, por tanto, a los ministros competentes es el tercer plan director, que solicita autorización para utilizar los fondos resultantes de los ahorros derivados de las reducciones de precios, pero especialmente de los ahorros de la oficina del comisario: un total de $34 millones de euros de los $275 millones asignados por el gobierno", explicó Ferrarese.

"De estos, $14 millones de euros ya se han utilizado para abordar el aumento de los costos de material, sin solicitar un solo euro adicional, mientras que otros fondos se destinan a obras adicionales para mejorar los sistemas y autorizar la evaluación de variantes", agregó el interventor y presidente del Comité Organizador de Taranto 2026.

También se prevén obras adicionales en el estadio Iacovone, las piscinas, el centro náutico y el PalaRicciardi.

En consecuencia, Ferrarese solicita "poder utilizar primero las pruebas, de lo contrario, sería demasiado tarde para construir las carreteras que no estaban incluidas en el plan maestro".

"Se espera que los cruceros atraquen en la base naval, y allí también tenemos obras adicionales que realizar para el estacionamiento y el alojamiento de los voluntarios, así como otras obras contextuales, especialmente para la capital de los Juegos, que es Taranto. Las obras deben completarse a finales de junio o principios de julio a más tardar, para lograr el objetivo", remarcó Ferrarese.

Finalmente, Ferrarese agradeció a "los colaboradores su compromiso y al gobierno, no sólo por lo que ha hecho hasta ahora, sino por lo que podrá hacer, agilizando la aprobación de este nuevo plan maestro, que nos permitirá completar incluso las obras no planificadas", completó el interventor. (ANSA).