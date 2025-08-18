Juegos Mediterráneos: Inicia cuenta regresiva en Taranto

La presentación del reloj, con una velada simbólica, con música, luces e invitados especiales, celebrará el inicio de los 365 días hacia uno de los eventos deportivos más esperados del sur del país.

La ceremonia contará con la presencia del presidente del Comité Organizador, Massimo Ferrarese; del titular del Comité Internacional, Davide Tizzano; y del alcalde de Taranto, Piero Bitetti.

"Este momento representa mucho más que el inicio de una cuenta regresiva. Simboliza un compromiso colectivo: el de una comunidad, el de una gran familia mediterránea que cree en el deporte", declaró Ferrarese.

A su vez, Bitetti enfatizó que "los Juegos no son solo un evento deportivo, sino una oportunidad para mostrar al mundo lo mejor de nuestra ciudad".

Por su parte, Tizzano resaltó que "es el comienzo del capítulo final de nuestros preparativos para los Juegos que unirán a 26 naciones y tres continentes".

La Orquesta Juvenil Magna Grecia estará a cargo de la banda sonora y la periodista Monica Caradonna presentará el evento, acompañada por atletas de Taranto, cuyo Castillo Aragonés se iluminará con los colores de Italia y de los Juegos Mediterráneos. (ANSA).