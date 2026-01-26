Juegos Mediterráneos: optimismo de Ferrarese para Taranto 2026

"Heredamos esta situación con obras que deberían haber tardado siete años en completarse, y ahora las estamos completando en dos años y medio. Así que imagínense cuánto debemos acelerar, pero qué difícil es, con grandes proyectos que cuestan $50 millones, $60 millones o $70 millones y que se completan en 18 meses", afirmó Ferrarese.

"Ahora mismo, ésta es una situación única en Italia. Espero que todo salga bien. Diría que estoy convencido", aseguró Ferrarese en Fasano durante la inauguración de la carretera de conexión con el pabellón deportivo.

En concreto, Ferrarese enfatizó que la "situación es crítica, no dramática" en lo que respecta a la remodelación de las gradas y escaleras del Estadio Franco Fanuzzi de Brindisi, que albergará algunos partidos del torneo de fútbol.

"Esta semana, mis técnicos estarán en el Estadio Fanuzzi y han programado una reunión para intentar resolver el problema. Es cierto que hay retrasos, pero confío plenamente en la profesionalidad, la experiencia y la determinación de los técnicos, especialmente de aquellos que deben completar un proyecto que, si ellos no lo hacen, yo lo haré", garantizó Ferrarese.

Los retrasos en cuestión se refieren principalmente a la instalación de las nuevas escaleras.

Sin embargo, para el nuevo Estadio Iacovone de Taranto, Ferrarese añadió que "la cubierta y las escaleras estarán terminadas para el 15 de marzo".

"La construcción de la cubierta comenzará a mediados de febrero.

Ya se están construyendo los muros interiores y los sistemas eléctricos comenzarán en 20 días. Ya hemos asignado las dos pantallas gigantes que pudimos adquirir con los ahorros de la comisaría: también habrá nuevas plazas de aparcamiento para el Iacovone", anunció.

"Aún faltan seis meses para los Juegos. No es fácil, porque se trata de proyectos de gran envergadura en los que no se puede cometer ni un solo error. Necesitamos el apoyo de las administraciones, las provincias, todos los alcaldes y, por supuesto, del gobierno regional, que es muy importante para nosotros", destacó Ferrarese.

"Al principio, estaba claro que no era así. Tuvimos que trabajar duro y, a veces, incluso ir a contracorriente. Hoy, sin embargo, veo un clima completamente diferente, y estoy muy satisfecho", completó el presidente del comité organizador. (ANSA).