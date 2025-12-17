Juegos Mediterráneos: Tizzano alerta sobre problemas en Taranto

"Siempre soy muy optimista en general, pero soy pesimista sobre Taranto porque el tiempo vuela y todo va con retraso. El comité organizador no puede organizar los Juegos este año y no hay posibilidad de posponerlos hasta el año que viene. Necesitan instalaciones y una organización que no existen", afirmó Tizzano durante la reunión del consejo del Comité Olímpico Italiano (CONI).

"Estamos intentando resolver una serie de cuestiones críticas", expresó a su vez Andrea Mancino, presidente de la Federación Italiana de Billar Deportivo y miembro del comité organizador de los Juegos de Taranto 2026 en representación del CONI.

"Deberíamos haber resuelto el problema de la villa para los atletas que se alojarán en los barcos, mientras que los demás asuntos se resolverán en breve con el comité internacional.

Tendremos una visión más clara en un mes", añadió Mancini.

En tanto, el presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, aclaró que pidió "certezas" y espera poder "estar preparados" en tiempo y forma para la organización de los Juegos Mediterráneos 2026.

"Como interventor especial del gobierno para la construcción de las instalaciones de los Juegos Mediterráneos, desmiento rotundamente las declaraciones del presidente del Comité Internacional y les aseguro que las obras se están completando según lo previsto y, por lo tanto, a tiempo para los Juegos", replicó más tarde Massimo Ferrarese.

"Como presidente del Comité Organizador de los Juegos, desmiento igualmente rotundamente las acusaciones sobre supuestos retrasos en la organización, atribuibles al propio comité", insistió el interventor gubernamental de Taranto 2026.

"Por otro lado, debo señalar que si se puede identificar alguna falla, es precisamente la conducta y las exigencias del Comité Internacional las que actualmente impiden la puesta en marcha y la definición de una amplia gama de servicios, que el propio Comité Internacional considera prerrogativa suya", refirió Ferrarese.

"Además, impide a nuestro Comité evaluar los costes de estos servicios, de conformidad con la normativa nacional. Esta postura ha provocado, hasta la fecha, un retraso de más de seis meses", concluyó Ferrarese. (ANSA).