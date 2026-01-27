Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 distribuidos en siete sedes

Debido a que sus organizadores priorizaron las instalaciones deportivas existentes, los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 se extenderán por 22.000 km cuadrados y siete sedes, incluyendo dos sedes principales: Milán y Cortina d'Ampezzo, separadas por más de 400 kilómetros.

Cada sede contará con su propia Villa Olímpica, un gasto que tradicionalmente sobrecarga el presupuesto de los organizadores: hoteles reconvertidos en alojamientos de temática olímpica para Anterselva; un cuartel militar renovado en Predazzo, un conjunto temporal de casas móviles en Cortina y seis edificios completamente nuevos en Milán.

Los Juegos Olímpicos de Invierno se celebrarán del 6 al 22 de febrero.

- Milán -

La capital económica de Italia albergará todos los deportes de hielo, excepto curling, bobsleigh, luge y skeleton.

El patinaje artístico, una disciplina clave en los Juegos de Invierno, se disputará en el Forum, un complejo polideportivo con capacidad para 12.700 personas, ubicado en Assago, a diez kilómetros del centro de Milán.

Durante las justas se llamará Arena de Patinaje sobre Hielo de Milán, ya que también se disputará allí el patinaje de velocidad en pista corta.

Para evitar la construcción de una pista de patinaje de velocidad cubierta y quedarse con un recinto costoso y poco utilizado, los organizadores han optado por una estructura temporal en Fieramilano, el recinto ferial de Milán en Rho.

Rebautizado como Parque de Hielo de Milán, también albergará una pista para algunos partidos de hockey sobre hielo.

Los demás encuentros, en tanto, se disputarán en la Arena Santagiulia, inaugurada a principios de enero tras retrasos en la construcción, para gran consternación de los directivos de la poderosa NHL (liga norteamericana de hockey sobre hielo).

También en Milán tendrá lugar la ceremonia inaugural el 6 de febrero, en el estadio San Siro, casa de los clubes de fútbol Inter de Milán y AC Milan.

- Cortina d'Ampezzo -

Setenta años después de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1956, la exclusiva estación de los Dolomitas albergará las pruebas de esquí alpino femenino en la impresionante pista "Olimpia delle Tofane", así como las competiciones de curling.

Las competiciones de bobsleigh, luge y skeleton, que durante mucho tiempo han sido una molestia para los organizadores, se disputarán en una pista cuya construcción, iniciada a finales de febrero de 2024, desató una polémica política y deportiva antes de ser aclamada como un éxito.

- Bormio -

Bormio es una de las paradas clave del circuito de la Copa del Mundo de esquí alpino, sede del Stelvio, una de las pistas más desafiantes del circuito masculino, considerada por algunos peligrosa, como lo demuestra la grave lesión en la cabeza que sufrió el francés Cyprien Sarrazin tras una caída en diciembre de 2024.

La estación lombarda también albergará el debut olímpico del esquí de montaña.

- Anterselva -

El pueblo de Antholz, en el Tirol del Sur, con su estadio de biatlón, a 1.600 metros de altitud en la frontera con Austria, es un referente en el biatlón, y ha acogido una de las etapas de la Copa del Mundo cada año a finales de enero desde 1978, siempre en un ambiente electrizante.

Su nombre en alemán, Antholz, también albergó seis ediciones del Campeonato Mundial, la última en 2020.

- Livigno -

Las estrellas del snowboard y del esquí acrobático se establecerán en esta estación lombarda, una cita frecuente en sus respectivos calendarios de la Copa del Mundo.

El mes pasado, el sistema de producción de nieve artificial del snowpark sufrió algunos fallos técnicos, que los organizadores aseguran ya se han solucionado.

- Tesero/Predazzo -

Esquí de fondo, combinada nórdica y salto de esquí: Val di Fiemme suele albergar importantes eventos de esquí nórdico, incluyendo tres ediciones del Campeonato Mundial y el Tour de Ski.

Las dos pistas de salto de esquí, construidas en Predazzo desde 1989, son otras instalaciones que suelen plantear problemas a los organizadores olímpicos debido a su costo y a su uso posterior a los Juegos.

- Verona -

Para mantener la lógica de estos Juegos Olímpicos bicéfalos y satisfacer a la región del Véneto, su capital, Verona, la ciudad de Romeo y Julieta, acogerá la ceremonia de clausura en su Arena, un anfiteatro romano.