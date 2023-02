Juergen Klopp: "Si te vuelves pasivo ante el Real Madrid, te castiga"

El entrenador del Liverpool, Juergen Klopp, consideró que fue clave que pasasen este martes de "un inicio excelente" a ser "pasivos", algo que "castiga" un equipo como el Real Madrid, que terminó imponiendo su guión de encuentro en esta ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

"El comienzo fue excelente. √Čramos exactamente nosotros, la forma en que quer√≠amos jugar y les est√°bamos dando problemas en todo el campo, le√≠mos bien el juego, fue un comienzo superintenso y nos pusimos 2-0", remarc√≥ Klopp a 'BT Sport' tras el encuentro.

Al técnico alemán le pareció "bueno todo el primer tiempo" pese a perder la ventaja y lamentó que se volviesen "un poco más pasivos, bastante arriba en el campo". "Ya no presionamos cuando teníamos que hacerlo y si te vuelves pasivo ante este equipo, te castiga", advirtió.

En este sentido, cree que la defensa en el 2-3 de Eder Militao "no fue aceptable" y asegur√≥ que estar en desventaja no les ayud√≥ "contra un equipo que es tan excelente en el contraataque". "Acabamos jugando su juego y no pudimos engancharnos al partido porque ellos tuvieron m√°s confianza. Fue un partido extra√Īo, pero perdimos 5-2 y hay muchas cosas que retener de √©l", sentenci√≥.

