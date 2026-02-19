Juez anula órdenes de captura contra expresidente guatemalteco golpista asilado en Panamá

Un juez guatemalteco anuló las órdenes de captura contra el expresidente Jorge Serrano, asilado desde 1993 en Panamá tras un frustrado autogolpe de Estado, informó este miércoles la Fiscalía, que apeló la decisión

El 25 de mayo de 1993, en medio de una fuerte crisis política, Serrano disolvió el Congreso y la Corte Suprema y suspendió 46 artículos de la Constitución, según una comisión de la verdad auspiciada por la ONU creada al finalizar la guerra civil (1960-1996)

Serrano, que empezó a gobernar en 1991 por el partido derechista Movimiento de Acción Solidaria (MAS), salió del país tras el autogolpe. Desde entonces permanece asilado en Panamá

La justicia guatemalteca lo acusa de violación a la Constitución y otros delitos

El Ministerio Público (Fiscalía), en un comunicado enviado a la AFP, señaló que el juez Fredy Orellana "revocó las órdenes de aprehensión vigentes", al declarar "con lugar" una petición de vicios procesales presentada por la defensa del exmandatario, de 80 años

La anulación ocurrió el pasado 5 de enero, pero trascendió hasta este miércoles por reportes de la prensa local

La Fiscalía indicó que hace dos semanas presentó un recurso de amparo para revertir la decisión del juez, sin precisar la instancia en la que fue radicada. También pidió que Orellana sea apartado del caso

Orellana está sancionado por Estados Unidos al considerarlo "corrupto" y "antidemocrático", similar a la que Washington impuso en 2021 contra la fiscal general, Consuelo Porras

Ambos están señalados de "criminalizar" y "perseguir" a exfiscales antimafia, periodistas y líderes sociales, muchos de ellos ahora exiliados

El autogolpe, conocido como el "Serranazo", fue la última ruptura constitucional en el país desde que se inició la llamada época democrática en 1986, tras una serie de gobiernos militares