Juez aprueba extradición de Weinstein a California

Un juez aprobó el martes que el ex productor cinematográfico Harvey Weinstein sea extraditado a California, donde enfrenta cargos adicionales por violencia sexual, poniendo fin a una batalla legal prolongada por la pandemia de COVID-19, los temores de la defensa por la salud de Weinstein y riñas por papeleos.

El juez Kenneth Case dijo que no había motivos para aplazar el traslado de Weinstein, negando la solicitud de su abogado para mantenerlo en una cárcel estatal cerca de Buffalo — donde cumple una sentencia a 23 años en prisión tras ser declarado culpable por violación el año pasado — hasta que fuera elegido el jurado de Los Angeles.

Las autoridades de Los Angeles planean recoger a Weinstein, de 69 años, del Correccional de Wende en Alden, Nueva York, para finales de junio o principios de julio, dijeron los fiscales en la audiencia de extradición del martes en Buffalo, lo que le dará tiempo al abogado de Weinstein para apelar la decisión del juez Case.

El abogado de Weinstein, Norman Effman, argumentó que debería permanecer en las instalaciones de máxima seguridad de Wende, similares a las de un hospital, mientras recibe tratamiento por sus múltiples afecciones de salud, incluyendo pérdida de la vista, en vez de ser enviado al otro lado del país a una celda en Los Angeles. El abogado sugirió que Weinstein fuera acusado formalmente vía video, pero también fue rechazado esto.

“Lo que estamos tratando de hacer no es evitar el juicio, sino evitar una permanencia innecesaria en prisión”, dijo Effman, quien afirmó que una detención previa al juicio en California que quitaría a Weinstein la atención de salud que requiere.

La asistente del fiscal de distrito del condado de Erie, Colleen Curtin Gable, argumentó a favor de la extradición de Weinstein: “Son Los Angeles, no es un sitio remoto que no tiene algún tipo de atención médica”.

Weinstein enfrenta 11 cargos por agresión sexual en California que involucran a cinco mujeres, los cuales se desprenden por supuestas agresiones en Los Angeles y Beverly Hills de 2004 a 2013. Los cargos incluyen violación, cópula oral por la fuerza, agresión sexual por restricción y penetración sexual por uso de la fuerza.

Los fiscales de Los Angeles acusaron primero a Weinstein en enero de 2020, justo cuando la selección del jurado se preparaba en el caso de Nueva York que terminó con su sentencia y encarcelamiento.

Weinstein apelará el veredicto sobre que violó a una aspirante a actriz en 2013 en un hotel de Manhattan y le practicó sexo oral por la fuerza a una asistente de producción en 2006 en su apartamento de Manhattan.

Weinstein, quien apareció vía video desde la prisión de Wende, se llevó las manos a su rostro cubierto con un cubrebocas después de que Case anunció su decisión. Previamente Weinstein tenía el cubrebocas colgado de la oreja derecha mientras estaba sentado en lo que parecía una sala de juntas de prisión.

Weinstein padece diabetes, enfermedad coronaria extensa, anemia, hipertensión, apnea obstructiva, dolor crónico en la espalda baja, ciática, dolor crónico en las piernas y artritis que limita severamente su habilidad para caminar, además de afecciones de los ojos que han degradado severamente su visión, dijeron sus abogados.

“Todos los presos tienen derecho al tratamiento apropiado mientras estén bajo custodia de las autoridades”, dijo Gable. “Pero no pueden decidir cuándo y dónde reciben su tratamiento, y no hay nada en el reporte médico que señale que este tratamiento no pueda ser realizado en Los Angeles”.

Michael Sisak está en Twitter como twitter.com/mikesisak.

AP