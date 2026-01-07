Juez autoriza traslado de Bolsonaro a hospital para someterse a pruebas tras una caída

BRASILIA, 7 ene (Reuters) - El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil Alexandre de Moraes autorizó al expresidente Jair Bolsonaro a salir de prisión y ser trasladado a un hospital para someterse a exámenes después de que se cayó y se golpeó la cabeza, según mostró el miércoles una decisión judicial.

Moraes autorizó a Bolsonaro a ir al Hospital DF Star de Brasilia el 7 de enero para someterse a una tomografía computarizada, una resonancia magnética y un electroencefalograma.

El martes, Moraes denegó una solicitud anterior para que Bolsonaro abandonara la prisión, argumentando que no había necesidad de que fuera trasladado de forma inmediata al hospital.

(Reporte de Ricardo Brito; escrito por Isabel Teles; editado por Carlos Serrano)