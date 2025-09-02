Juez bloquea el despliegue de tropas en Los Ángeles por el gobierno de Trump

(Agrega más informaciones)

WASHINGTON, 2 sep (Reuters) -

Un juez federal bloqueó el martes el despliegue de la Guardia Nacional en California por parte de la administración Trump para combatir el crimen.

El juez de distrito Charles Breyer, con sede en San Francisco, emitió la orden para el Distrito Norte de California del Tribunal de Distrito, según una presentación judicial.

Puso el fallo en suspenso hasta el 12 de septiembre. Es probable que la administración Trump apele.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el envío de 4000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 infantes de marina en servicio activo a Los Ángeles en junio, en respuesta a las protestas contra las redadas de inmigración a gran escala en la segunda ciudad más grande del país.

El despliegue exacerbó las tensiones en la ciudad y provocó la condena de los demócratas, que dijeron que Trump está recurriendo a los militares para sofocar la oposición a sus políticas de inmigración de línea dura.

El caso planteó novedosas cuestiones jurídicas sobre la autoridad presidencial.

La demanda del gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, alegó que las tropas violaron normas de larga data y una ley conocida como la "Possse Comitatus", que limita de forma drástica el uso de tropas federales a nivel doméstico.

La administración Trump replicó que la Constitución permite a los presidentes utilizar tropas para proteger al personal federal y la propiedad como una excepción a la ley.

En junio, Breyer consideró que el despliegue de la Guardia Nacional de California por parte de Trump era probablemente ilegal y ordenó que las tropas volvieran al control de Newsom. El Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito revocó esa decisión una semana después.

(Reporte de Jonathan Stempel; escrito por Susan Heavey; editado en español por Natalia Ramos y Carlos Serrano)