Juez bloquea nuevas redadas de indigentes en Nueva Orleans previo a conciertos de Taylor Swift

Una jueza de Luisiana ha bloqueado temporalmente los esfuerzos de las autoridades estatales para desalojar los campamentos de indigentes en Nueva Orleans, frenando así una iniciativa que iba a entrar en vigor antes de los tres conciertos de Taylor Swift en la ciudad programado para el fin de semana.

Los intentos de reubicar a unas 75 personas que viven en tiendas de campaña bajo un paso a desnivel cerca del Superdome comenzaron en los días previos a los conciertos de la estrella del pop, que podrían atraer a 150.000 visitantes al estadio.

La jueza Lori Jupiter concedió el viernes una orden de restricción temporal, ordenando a la policía estatal que no “destruya o disponga de la propiedad de las personas indigentes sin un proceso judicial” y que notifique a las personas que se encuentran en el “campamento autorizado por el estado” que son “libres de irse”.

La orden permanecerá en vigor hasta el 4 de noviembre.

La decisión de la jueza responde a una demanda interpuesta por personas sin hogar que fueron objeto de la redada. En su demanda, alegaban que los policías estatales habían violado sus derechos constitucionales al registrar, confiscar y destruir ilegalmente sus bienes, deshacerse de sus posesiones que son de mucho valor para ellos y obligarlos, por la fuerza, a abandonar el lugar.

En la demanda se afirma que un observador legal escuchó por casualidad a los policías estatales afirmar que “el gobernador quiere que se vayan por el concierto de Taylor Swift”.

Las autoridades estatales aducen que los indigentes iban a ser reubicados a unas dos cuadras, en un lugar donde también se trasladaría a lo desamparados que viven en el turístico Barrio Francés.

Un vocero del gobernador Jeff Landry ha dicho que esta medida buscaba aliviar la escasez de vivienda y los problemas de seguridad, vinculándola a los conciertos y al Super Bowl de febrero, el cual se llevará a cabo en Nueva Orleans.

Kate Payne es miembro de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional sin fines de lucro que coloca a periodistas en redacciones locales para que informen sobre temas que reciben poca cobertura.

AP