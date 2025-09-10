Juez bloquea política de Trump que recortaba servicios sociales para migrantes sin estatus legal
- 1 minuto de lectura'
Un juez federal bloqueó el miércoles las restricciones impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump a los servicios para migrantes que están en el país sin los permisos adecuados, incluyendo el programa federal de preescolar Head Start, clínicas de salud y educación para adultos.
La orden del juez en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Rhode Island se aplica a 20 estados y al Distrito de Columbia, cuyos secretarios de Justicia, todos demócratas, demandaron al gobierno. La decisión pausa la interpretación de la política federal por parte de la Casa Blanca mientras se decide el caso.
Los beneficios públicos individuales, como los cupones de alimentos y la ayuda financiera para la universidad, han estado en gran medida fuera del alcance de las personas que están en el país sin estatus legal, pero las nuevas normas y directrices del gobierno limitaron su acceso a algunos programas a nivel comunitario.
La demanda de los estados alegó que el gobierno no siguió el proceso de creación de normas y no proporcionó el aviso necesario sobre las condiciones impuestas sobre fondos federales. También sostiene que los cambios provocarán daños importantes.
___
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
Otras noticias de Estados Unidos
- 1
El drama de las familias que se están quedando sin acompañantes terapéuticos para sus hijos
- 2
Argentina ya no es la mejor del mundo en el ranking FIFA: qué selecciones la superaron y por qué es positivo
- 3
Nuevas proyecciones: a qué valor llegará el dólar este año, según bancos y consultoras
- 4
Qué se sabe del derribo de drones rusos en Polonia y por qué marca un punto de inflexión para la OTAN