Juez brasileño ordena al Gobierno incluir una filial de JBS en la "lista sucia" de esclavitud

Por Fabio Teixeira

RIO DE JANEIRO, 3 dic (Reuters) -

Un juez federal de trabajo de Brasil ordenó al Gobierno que incluyera a una unidad avícola del frigorífico JBS en la denominada "lista sucia" de empleadores responsables de someter a los trabajadores a condiciones similares a la esclavitud, según un fallo del martes al que tuvo acceso Reuters.

El caso se deriva de una redada federal realizada el año pasado en la que se descubrió a 10 personas trabajando en condiciones similares a la esclavitud para una empresa contratada para la carga y descarga de mercancías para la unidad avícola JBS Aves, en el estado de Rio Grande do Sul.

En Brasil, la esclavitud se define como trabajo forzado, pero también abarca la servidumbre por deudas, las condiciones de trabajo degradantes y los horarios ilegalmente prolongados que suponen un riesgo para la salud.

Inspectores descubrieron que los trabajadores de la unidad estaban sometidos a turnos ilegalmente largos de hasta 16 horas y alojados sin acceso a agua potable, según un informe al que tuvo acceso Reuters. El contratista también había hecho deducciones ilegales de los salarios de los trabajadores, lo que dificultaba su renuncia, según el informe.

JBS suspendió al contratista, rescindió el contrato y bloqueó a la empresa al conocer las acusaciones, informó la compañía a Reuters el miércoles.

Cuando una empresa aparece en la lista, permanece en ella durante dos años. Más allá de los riesgos de reputación asociados a la inclusión, a las empresas también se les prohíbe obtener ciertos tipos de préstamos de los bancos brasileños, lo que podría significar graves consecuencias financieras para una empresa vinculada a una de las mayores firmas de Brasil.

JBS es uno de los mayores empleadores de Brasil, con unos 158.000 trabajadores en el país, según la empresa. Su división Seara, que gestiona JBS Aves, registró un beneficio neto de US$2.300 millones entre julio y septiembre, aproximadamente el 10% del total de la empresa. (Reporte de Fabio Teixeira en Rio de Janeiro, reporte adicional de Ana Mano en Sao Paulo. Editado en español por Javier Leira)