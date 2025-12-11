Juez cuestiona pedido de Bolsonaro para salir de prisión y ser operado

Un juez de la corte suprema brasileña puso en duda este jueves la validez de un pedido del expresidente Jair Bolsonaro para salir de prisión temporalmente para someterse a cirugías y ordenó a la policía evaluar la condición médica del exmandatario.

Bolsonaro, de 70 años, purga una pena de 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado en 2022. El martes su defensa solicitó permiso para que sus médicos le practiquen dos intervenciones de "inmediato" debido al deterioro de su estado de salud.

En respuesta, el magistrado Alexandre de Moraes señaló "que los exámenes médicos presentados por la defensa no están actualizados".

"El más reciente se realizó hace tres meses, sin que los médicos indicaran en ese momento la necesidad de intervención quirúrgica inmediata", indicó Moraes en un documento obtenido por la AFP.

También resaltó que el 22 de noviembre, cuando ingresó a prisión, Bolsonaro fue sometido a "un examen médico forense, en el cual no se registró ninguna condición médica que indicara la necesidad de intervención quirúrgica inmediata".

El juez ordenó que la policía practique "un examen médico oficial" en los próximos 15 días "para evaluar la necesidad de intervención quirúrgica inmediata indicada por la defensa" de Bolsonaro.

El expresidente estaba en detención domiciliaria y fue enviado a la cárcel por riesgo de fuga luego de intentar quemar la tobillera que controlaba su ubicación.

Los abogados de Bolsonaro pidieron autorización para dos procedimientos: un "bloqueo anestésico del nervio frénico" para tratar un hipo recurrente, y una cirugía para reparar una hernia inguinal.

Ambas intervenciones requieren hospitalización de cinco a siete días y anestesia general.

El exmandatario sufre secuelas permanentes de una puñalada en el vientre que recibió en 2018 durante un acto de campaña en las presidenciales.

La defensa también pidió que Bolsonaro regrese a prisión domiciliaria por su estado de salud.