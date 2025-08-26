Juez de Brasil ordena vigilancia permanente de Bolsonaro por "riesgo de fuga"

Un juez de la corte suprema brasileña ordenó este martes a la policía vigilar en todo momento al expresidente Jair Bolsonaro, ya en prisión domiciliar preventiva, por "riesgo de fuga", a una semana del inicio de las deliberaciones finales en el juicio que enfrenta por golpismo.

El exjefe de Estado (2019-2022) de extrema derecha es acusado de liderar una "organización criminal" que conspiró para impedir la asunción del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva tras su victoria electoral en 2022.

El juez Alexandre de Moraes ordenó a la policía proceder a "la vigilancia a tiempo completo" de Bolsonaro, que está desde principios de agosto en prisión domiciliaria en Brasilia, según un documento judicial obtenido por la AFP.