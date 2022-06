Juez de colombia condena a más de 23 años a cuatro implicados en asesinato de fiscal paraguayo

BOGOTÁ, 17 jun (Reuters) - Un juez de Colombia condenó el viernes a 23 años y seis meses de prisión a cuatro personas que confesaron su participación en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, mientras que un quinto implicado se declaró inocente, informaron fuentes judiciales.

Aunque la sentencia inicial fue de 47 años para cada uno de los implicados, el juez de la ciudad de Cartagena reconoció una rebaja de la mitad de la pena por aceptar los cargos, aunque descartó la posibilidad de otorgarles otros beneficios como la casa por cárcel.

Pecci, de 45 años, fue asesinado en mayo por un pistolero en una playa de la isla de Barú, frente a la ciudad colombiana de Cartagena, donde estaba de vacaciones con su esposa, la periodista paraguaya Claudia Aguilera, después de que contrajeron matrimonio.

El juez dijo que las evidencias técnicas recolectadas en la investigación permitieron comprobar la responsabilidad de los capturados, cada uno de los cuales cumplió una función específica para cometer el crimen.

"Aunque solo una persona disparó, que era el ciudadano venezolano, cada uno de ellos puso de su parte para llegar al fin último que era ultimar al fiscal Pecci", aseguró el funcionario judicial al afirmar que sin la participación de alguno de ellos el crimen no se hubiera podido concretar.

La familia de Pecci presenció la audiencia en forma virtual desde Paraguay y los acusados pidieron perdón por el magnicidio.

"Quiero pedirle a la nación de Colombia y a la familia del señor Marcelo Pecci, a Paraguay y al mundo entero que me perdonen. No volveré a cometer un acto de estos, estoy arrepentida de todo corazón", dijo Marisol Londoño.

El venezolano Wendre Still Scott, quien disparó contra el fiscal, y Eiverson Adrián Zabaleta, encargado del transporte y la logística, también pidieron perdón.

"Quiero dirigirme a la nación de Paraguay y pedirles disculpas por lo que hice, me siento muy arrepentido, jamás lo volveré a hacer, también quiero pedirle perdón a mi país, lo he dejado avergonzado, he avergonzado a mi familia y estoy totalmente arrepentido. No tengo palabras para referirme a la familia porque sé que con estas disculpas no voy a devolverles a su familiar", declaró por su parte Cristian Monsalve.

Una sexta persona implicada en el crimen continúa prófuga y al parecer huyó a Venezuela, según la policía colombiana.

La banda criminal brasileña Primer Comando Capital había intentado fallidamente asesinar a Pecci en ese país, reveló a comienzos de junio el director de la policía de Colombia, general Jorge Luis Vargas, al asegurar que tras del magnicidio podría estar el narcotráfico relacionado con terrorismo radical.

Pecci había trabajado en su país en casos de alto perfil contra el lavado de dinero y el narcotráfico. También tuvo a cargo la investigación por el asesinato de la hija de un gobernador regional el año pasado y en el caso contra el exfutbolista brasileño Ronaldinho, detenido cuando intentó entrar a Paraguay con un pasaporte adulterado en 2020.

Las autoridades de Colombia y de Paraguay, con el apoyo de Estados Unidos, tratan de identificar a los autores intelectuales del crimen que pagaron a los capturados unos 500.000 dólares, según las investigaciones. (Reporte de Luis Jaime Acosta)