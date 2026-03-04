Juez de EE. UU. concede aprobación preliminar al acuerdo millonario de Bayer por su herbicida Roundup

Un juez estadounidense otorgó el miércoles una "aprobación preliminar" al acuerdo colectivo de varios miles de millones de dólares anunciado en febrero por el gigante agroquímico Bayer, destinado a resolver demandas en curso y futuras relacionadas con Roundup, su herbicida a base de glifosato acusado de ser cancerígeno

En un comunicado, la empresa alemana "celebró" lo que calificó como "un primer paso importante hacia la implementación de este acuerdo" y afirmó que "mantiene su confianza" en una posible aprobación definitiva en julio por parte del tribunal de San Luis, en Estados Unidos

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer considera el glifosato, uno de los ingredientes del Roundup, como un probable carcinógeno, pero Bayer afirma que los estudios científicos y las autorizaciones reglamentarias demuestran que el herbicida es seguro

Desde la compra de la compañía estadounidense Monsanto en 2018, Bayer ha tenido que desembolsar más de US$10.000 millones en procesos judiciales