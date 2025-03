juez de eeuu cuestiona la deportación de venezolanos ordenada por trump

(Actualiza con detalles, citas; comentarios de funcionario Venezuela)

Por Ted Hesson

WASHINGTON, 17 mar (Reuters) - Un juez estadounidense ordenó el lunes a funcionarios del gobierno de Donald Trump que expliquen si el Gobierno violó su orden cuando deportó a cientos de pandilleros venezolanos durante el fin de semana y potencialmente estableció un choque constitucional entre el presidente y el poder judicial federal.

La Casa Blanca afirmó el domingo que los tribunales federales "no tienen jurisdicción" sobre la autoridad de Trump para expulsar a enemigos extranjeros bajo una ley del siglo XVIII utilizada históricamente solo en tiempos de guerra.

El juez James Boasberg en Washington fijó una audiencia para las 2000 GMT del lunes e instruyó al Gobierno a proporcionar detalles sobre si los vuelos que transportaron a los venezolanos a El Salvador despegaron después de su orden o estaban en el aire en ese momento.

La audiencia se programó en respuesta a una solicitud presentada durante la noche por la Unión Americana de Libertades Civiles y otros defensores que pedían claridad sobre los vuelos.

Los rápidos acontecimientos representan una posible escalada en el desafío de Trump al sistema de controles y equilibrios de la Constitución de Estados Unidos y la independencia del poder judicial del Gobierno.

En una audiencia de emergencia el sábado solicitada por la ACLU, un grupo de derechos civiles, Boasberg emitió un bloqueo temporal de dos semanas sobre el uso de Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a 238 presuntos miembros del Tren de Aragua, un grupo del crimen organizado de origen venezolano.

El juez dijo en la corte que cualquier vuelo que ya estuviera en ruta debería regresar a Estados Unidos. Su orden escrita tras la audiencia apareció en el expediente en línea de la corte a las 1926 ET (2326 GMT), dijo el Departamento de Justicia en una presentación judicial.

El domingo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó en X imágenes en las que se veía a unos hombres siendo sacados de un avión en la oscuridad de la noche.

"Upsie... Demasiado tarde", escribió Bukele encima de una noticia sobre la orden del juez.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a periodistas en una sesión informativa el lunes que todos los vuelos sujetos a la orden de Boasberg habían despegado antes de su emisión. "Este Gobierno actuó dentro de los límites de la ley", destacó, pese a que expertos legales dijeron que la ubicación del avión en el aire era irrelevante.

"QUE HABLEN ANTE UN JUEZ"

En tanto, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo el lunes que a los venezolanos deportados se les ha negado el debido proceso, y destacó que no está probado o demostrado que hayan cometido delitos en ninguno de esos países.

"Los venezolanos que fueron llevados a El Salvador no han cometido delitos en El Salvador (...) Tampoco han cometido, o al menos no se ha demostrado, delitos en Estados Unidos. Se les ha negado el derecho al debido proceso, que hablen ante un juez", dijo Rodríguez ante periodistas.

Leavitt dijo que había 261 personas deportadas en total, incluidas 137 que fueron expulsadas en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros y más de otras 100 que fueron expulsadas mediante procedimientos de inmigración ordinarios. Agregó que la Casa Blanca no revelará los nombres de los detenidos.

Los vuelos sugieren que el Gobierno de Trump podría estar volviéndose más osado en su desafío a la restricción judicial. La Constitución de Estados Unidos estableció al Poder Judicial como una rama co-igual e independiente del Gobierno.

Trump ha tratado de ampliar los límites del Ejecutivo desde que asumió el cargo en enero, recortando el gasto autorizado por el Congreso, desmantelando agencias y despidiendo a decenas de miles de trabajadores federales.

El lunes, el zar fronterizo de Trump, Tom Homan, dijo que los vuelos ya estaban en el espacio aéreo internacional cuando llegaron las órdenes del juez y que continuarían más vuelos.

"Una vez que están fuera de la frontera, ya sabes, es lo que es. Pero están en aguas internacionales, ya de camino al sur, cerca de aterrizar. ¿Sabes qué? ... Hicimos lo que teníamos que hacer", dijo al programa "Fox & Friends" de Fox News.

A la pregunta de qué era lo siguiente, Homan respondió "Otro vuelo, otro vuelo cada día".

"No vamos a parar. No me importa lo que piensen los jueces", añadió. (Reporte de Ted Hesson y Susan Heavey; Reporte adicional de Katharine Jackson, y Vivian Sequera en Caracas; Escrito por Joseph Ax y Susan Heavey; Editado en Español por Manuel Farías y Javier Leira)