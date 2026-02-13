Juez de EEUU ordena a Gobierno de Trump facilitar regreso de universitaria deportada a Honduras
BOSTON, Estados Unidos, 13 feb (Reuters) - Un juez federal de Estados Unidos ordenó al Gobierno del presidente Donald Trump que facilite el regreso de una estudiante universitaria que, según reconoció, había deportado a Honduras incumpliendo una orden judicial, pero a la que se había negado a repatriar.
El juez federal de distrito de Boston Richard Stearns afirmó que "es hora de que el Gobierno repare el daño causado" y le dio dos semanas para facilitar el regreso a Estados Unidos de Any Lucía López Belloza.
La estudiante de Babson College fue deportada tras ser detenida en un aeropuerto cuando viajaba para pasar las vacaciones de Acción de Gracias con su familia en Texas. (Reporte de Nate Raymond en Boston; edición en español de Raúl Cortés Fernández)