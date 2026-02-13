Juez de EEUU ordena a Gobierno de Trump facilitar regreso de universitaria deportada a Honduras

BOSTON, Estados Unidos, 13 feb (Reuters) - ‌Un juez federal ‌de ⁠Estados Unidos ordenó al Gobierno del ​presidente Donald ⁠Trump ⁠que facilite el regreso ​de una estudiante universitaria que, ‌según reconoció, había ​deportado a ​Honduras incumpliendo una orden judicial, pero a la que se había negado a repatriar.

El juez ​federal de distrito de ⁠Boston Richard Stearns afirmó que "es hora ‌de que el Gobierno repare el daño causado" y le dio dos semanas para facilitar el regreso a ‌Estados Unidos de Any Lucía López ⁠Belloza.

La estudiante de ‌Babson College fue ⁠deportada tras ⁠ser detenida en un aeropuerto cuando viajaba para pasar las vacaciones de Acción de Gracias ‌con su ​familia en Texas. (Reporte de Nate Raymond en Boston; edición en ‌español de Raúl Cortés Fernández)