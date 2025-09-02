Juez de EEUU ordena a Google que comparta datos de búsqueda con sus competidores

Por Jody Godoy

2 sep (Reuters) - Google, de Alphabet, debe compartir datos con sus rivales para abrir la competencia en las búsquedas en línea, dictaminó el martes un juez de Washington, mientras rechazó el intento de los fiscales de obligar al gigante de internet a vender su navegador Chrome y su sistema operativo Android.

El presidente ejecutivo de Google, Sundar Pichai, expresó su preocupación durante el juicio en abril de que las medidas de intercambio de datos solicitadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos podrían permitir a los rivales de Google realizar ingeniería inversa de su tecnología.

Google ha dicho anteriormente que tiene previsto presentar un recurso de apelación, lo que significa que podrían pasar años antes de que la empresa tenga que actuar en relación con la sentencia.

El juez de distrito de Estados Unidos Amit Mehta también prohibió a Google suscribir acuerdos exclusivos que prohibieran a los fabricantes de dispositivos preinstalar productos rivales en los nuevos dispositivos.

Google había argumentado que la única solución adecuada en este caso era flexibilizar sus acuerdos con fabricantes de dispositivos, desarrolladores de navegadores y operadores de redes móviles.

Sus acuerdos más recientes con los fabricantes de dispositivos Samsung Electronics y Motorola y con los operadores de telefonía móvil AT&T y Verizon les permiten cargar ofertas de búsqueda rivales, según documentos mostrados en el juicio celebrado en abril.

La sentencia es el resultado de una batalla legal de cinco años entre una de las empresas más rentables del mundo y su país de origen, Estados Unidos, donde Mehta dictaminó el año pasado que la empresa ostenta un monopolio ilegal en las búsquedas en línea y la publicidad relacionada.

En un juicio celebrado en abril, los fiscales abogaron por medidas de gran alcance para restablecer la competencia e impedir que Google amplíe su dominio de las búsquedas a la inteligencia artificial.

(Reportaje de Jody Godoy en Nueva York; Edición de Edmund Klamann, Editado en español por Juana Casas)