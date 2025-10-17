Juez de EEUU que declaró válidos bonos venezolanos 2020 dice PDVSA debe pagar US$2860 millones a tenedores
LA NACION
17 oct (Reuters) - Un juez de Nueva York que el mes pasado confirmó la validez de los bonos venezolanos impagos dictaminó el viernes que la petrolera estatal PDVSA debe pagar 2860 millones de dólares a los tenedores de deuda, según un documento judicial.
Los bonos están garantizados con acciones de Citgo, el refinador de PDVSA con sede en Houston.
La decisión del Distrito Sur de Nueva York era muy esperada por los acreedores que pretenden obtener una compensación por el impago de la deuda, pero se prevé que Venezuela la impugne. (Información de Marianna Parraga y Luc Cohen; Editado en español por Javier Leira)
