Juez de EEUU rechaza solicitud de suspensión presentada por BBC en caso por difamación contra Trump

LONDRES, 12 feb (Reuters) - Un juez estadounidense rechazó la solicitud de BBC de suspender la presentación de pruebas en la demanda de US$10.000 millones interpuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la edición de un discurso que daba a entender que incitaba a sus seguidores a asaltar el Capitolio, según documentos judiciales revelados el jueves

Trump acusó a la cadena pública británica de difamarlo al unir partes de un discurso pronunciado el 6 de enero de 2021, incluida una sección en la que pedía a sus seguidores que marcharan hacia el Capitolio y otra en la que decía "luchen con uñas y dientes"

Se omitió una larga sección en la que pedía una protesta pacífica

La demanda de Trump alega que BBC lo difamó y violó una ley de Florida que prohíbe las prácticas comerciales engañosas y desleales. Trump reclama al menos US$5.000 millones en concepto de daños y perjuicios por cada uno de los dos cargos de la demanda

El juez federal Roy Altman denegó el miércoles la solicitud de la cadena británica de suspender la fase de presentación de pruebas, en la que ambas partes pueden obtener pruebas de otras partes en la demanda, según muestran los documentos

El juez dijo que la solicitud de BBC era prematura y que no había demostrado que se vería perjudicada si no se concedía la suspensión. En una orden separada, el juez fijó la fecha del juicio para febrero de 2027, con una duración de dos semanas

La BBC se negó a hacer comentarios

La cadena había declarado anteriormente que defendería el caso y solicitaría su desestimación, alegando que el tribunal carecía de jurisdicción porque no emitió el programa en Florida y que el presidente no podía demostrar los daños porque fue reelegido después de su emisión. (Reporte de Sam Tobin, Michael Holden y Muvija M; edición de William James; Editado en Español por Ricardo Figueroa)