Juez de EEUU veta expulsión de Abrego García

La jueza de distrito Paula Xinis declaró durante una breve audiencia que pretende extender la suspensión actual de la deportación de García para poder evaluar con mayor profundidad si las autoridades están violando su derecho al debido proceso, incluyendo su intención de deportarlo a Uganda a pesar de su temor declarado de persecución o tortura en el país africano.

Minutos después de que García fuera detenido nuevamente por funcionarios de inmigración en Baltimore el lunes, sus abogados presentaron una nueva demanda instando a Xinis a ordenar su liberación y agilizar el proceso de deportación para que pueda tener la oportunidad de impugnar su posible deportación a Uganda.

Bajo esta nueva orden, declaró la jueza, el gobierno tendrá "absolutamente prohibido deportar a Ábrego García del territorio continental de Estados Unidos".

No está claro cuánto durará la nueva pausa, pero es probable que permanezca vigente al menos hasta el final de esta semana.

