Juez decreta que minutas del gran jurado sobre Ghislaine Maxwell, socia de Epstein, sigan selladas

Por Luc Cohen

NUEVA YORK, 11 ago (Reuters) - Un juez denegó el lunes la solicitud del Departamento de Justicia estadounidense de desvelar las minutas del gran jurado que acusó de tráfico sexual a Ghislaine Maxwell, pareja del fallecido financiero Jeffrey Epstein, argumentando que no aportan apenas novedades a lo conocido por la opinión pública.

El juez de distrito Paul Engelmayer, con sede en Manhattan, que revisó las transcripciones de los testimonios de los testigos escuchados por el gran jurado y otras pruebas que vio el panel, escribió que la afirmación del gobierno de que los materiales revelarían nueva información significativa sobre los crímenes de Epstein y Maxwell es "demostrablemente falsa".

"Un miembro del público familiarizado con el expediente del juicio de Maxwell que revisara los materiales del gran jurado que el gobierno propone desvelar no aprendería prácticamente nada nuevo", escribió Engelmayer.

"En la medida en que la moción de desclasificación implica que los materiales del gran jurado son un filón minero sin explotar de información no revelada sobre Epstein o Maxwell o sus cómplices, definitivamente no lo son", agregó.

Maxwell está cumpliendo una sentencia de 20 años de prisión tras su condena en 2021 por cargos de tráfico sexual. Epstein se suicidó en una celda de la cárcel de Manhattan en 2019 mientras esperaba el juicio por cargos de tráfico sexual. Se había declarado inocente.

Ni el Departamento de Justicia ni un abogado de Maxwell respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El presidente Donald Trump ordenó en julio a la fiscal general Pam Bondi que solicitara la divulgación del material del gran jurado sobre Epstein y Maxwell, en un intento por calmar el descontento de su base de partidarios conservadores y los congresistas demócratas sobre el manejo de su administración de los documentos de los casos.

Trump, republicano, había prometido hacer públicos los archivos relacionados con Epstein si era reelegido y acusó a los demócratas de encubrir la verdad. No obstante, en julio, el Departamento de Justicia dijo que una lista de clientes de Epstein previamente promocionada no existía, enfureciendo a los partidarios del mandatario.

(Editado en español por Carlos Serrano)