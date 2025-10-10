Juez del Supremo Tribunal de Brasil anuncia su retiro y abre la puerta a otro nominado de Lula

SAO PAULO (AP) — Un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil anunció su retiro ocho años antes de su salida obligatoria, abriendo el camino para que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomine a un reemplazo antes de las elecciones generales del próximo año.

Luís Roberto Barroso, de 67 años, quien fue presidente del máximo tribunal brasileño hasta septiembre pasado, señaló al final de la sesión del jueves que dejará su puesto en la corte "para seguir otros rumbos".

El anuncio se produce después de que el tribunal condenó recientemente al expresidente Jair Bolsonaro por cargos de golpe de Estado en un caso que ha desatado represalias por parte del gobierno de Estados Unidos.

Los jueces del Supremo Tribunal Federal, quienes necesitan de la aprobación del Senado para asumir su cargo, pueden permanecer en su puesto hasta cumplir los 75 años.

"Me gustaría vivir un poco más la vida que me queda, sin la conciencia, las obligaciones y las demandas públicas del trabajo, con más literatura y poesía", expresó Barroso.

El máximo tribunal brasileño, integrado por 11 jueces, ha estado bajo una intensa presión desde 2023, el mismo año en que los partidarios de Bolsonaro irrumpieron en el recinto de la capital Brasilia el 8 de enero.

Poco después se inició una investigación contra Bolsonaro y más adelante fue enjuiciado, a menudo con los votos de Barroso en decisiones clave.

En septiembre pasado y con Barroso como presidente del tribunal, un panel de la corte sentenció a Bolsonaro a 27 años y tres meses en prisión por un complot de intento golpista, el cual incluyó los disturbios dentro de la sede del tribunal.

Bolsonaro, de 70 años, se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario y en un proceso de apelación para evitar la prisión debido a sus problemas de salud.

"Esto no tiene nada que ver con el ambiente actual. Hace unos dos años le informé al presidente (Lula) sobre mis intenciones", añadió Barroso a sus colegas el jueves.

Barroso fue nominado en 2013 por la entonces presidenta Dilma Rousseff, una aliada cercana de Lula del mismo Partido de los Trabajadores.

En noviembre de 2023, Lula hizo de su ministro de Justicia, Flávio Dino, su más reciente nominado al tribunal. También nominó a su abogado Cristiano Zanin a principios de ese año. Durante sus primeros dos mandatos, entre 2003 y 2010, nombró a los jueces Cármen Lúcia y José Dias Tóffoli, quienes permanecen en el tribunal.

____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.