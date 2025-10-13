Juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil mantiene a Bolsonaro con arresto domiciliario

SAO PAULO, 13 oct (Reuters) - El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil Alexandre de Moraes dictaminó el lunes mantener al expresidente Jair Bolsonaro bajo arresto domiciliario, según un documento judicial al que tuvo acceso Reuters.

"La garantía del orden público y la necesidad de asegurar la plena aplicación de la ley penal justifican el mantenimiento del arresto domiciliario y otras medidas cautelares", escribió Moraes en la decisión.

Bolsonaro fue condenado el mes pasado a 27 años y tres meses de prisión por planear un golpe de Estado para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022. Su defensa no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. (Reporte de Luciana Magalhaes; Escrito por Isabel Teles; Editado en Español por Manuel Farías)